Yapay Zeka Güzellik Yarışmasının Finalistleri Belli Oldu! Finalde Türkiye'den İki Aday Yarışıyor!

İnsan ve yapay zekadan oluşan jüri, 20 bin dolarlık ödül için yarışan güzeller arasından 10 sanal adayı seçti. Türkiye, Fransa, Brezilya, Fas, Hindistan ve Bangladeş'ten güzellerin yer aldığı finalistler arasındaki 2 Türk aday ise bir hayli dikkat çekti!

5 bin dolar nakit, 15 bin dolarlık ticari ayrıcalık ödülü için listede yer alan Türk finalistler, Seren Ay ve Asena İlik oldu.

İşte, Miss AI finalistleri... 👇