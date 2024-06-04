Yapay Zeka Güzellik Yarışmasının Finalistleri Belli Oldu! Finalde Türkiye'den İki Aday Yarışıyor!
Yapay Zeka Güzellik Yarışmasının Finalistleri Belli Oldu! Finalde Türkiye'den İki Aday Yarışıyor!
Kaynak: https://nypost.com/2024/06/03/lifesty...
Sosyal medya platformu Fanvue, Dünya Yapay Zeka Yaratıcı Ödülleri (WAICA) kapsamında finalistleri açıkladı. Miss AI'ın heyecanla beklenen 10 finalisti arasında 2 Türk karakter de yer alıyor.
İşte, detaylar...
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Dünya çapındaki yapay zekâ içerik oluşturucularının katıldığı, Dünya Yapay Zekâ Yaratıcı Ödülleri'ne (WAICA) bu yıl 1500 karakter başvurdu.
Kenza Layli - Fas
Olivia C - Portekiz
Anne Kerdi - Fransa
Zara Shatavari - Hindistan
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Aiyana Rainbow - Romanya
Lalina - Fransa
Seren Ay - Türkiye
Asena İlik - Türkiye
Eliza Khan - Bangladeş
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Ailya Lou - Brezilya
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