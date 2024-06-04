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Yapay Zeka Güzellik Yarışmasının Finalistleri Belli Oldu! Finalde Türkiye'den İki Aday Yarışıyor!

Yapay Zeka Güzellik Yarışmasının Finalistleri Belli Oldu! Finalde Türkiye'den İki Aday Yarışıyor!

Yapay Zeka
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
04.06.2024 - 12:52 Son Güncelleme: 04.06.2024 - 13:00

Sosyal medya platformu Fanvue, Dünya Yapay Zeka Yaratıcı Ödülleri (WAICA) kapsamında finalistleri açıkladı. Miss AI'ın heyecanla beklenen 10 finalisti arasında 2 Türk karakter de yer alıyor. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2024/06/03/lifesty...
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Dünya çapındaki yapay zekâ içerik oluşturucularının katıldığı, Dünya Yapay Zekâ Yaratıcı Ödülleri'ne (WAICA) bu yıl 1500 karakter başvurdu.

Dünya çapındaki yapay zekâ içerik oluşturucularının katıldığı, Dünya Yapay Zekâ Yaratıcı Ödülleri'ne (WAICA) bu yıl 1500 karakter başvurdu.

İnsan ve yapay zekadan oluşan jüri, 20 bin dolarlık ödül için yarışan güzeller arasından 10 sanal adayı seçti. Türkiye, Fransa, Brezilya, Fas, Hindistan ve Bangladeş'ten güzellerin yer aldığı finalistler arasındaki 2 Türk aday ise bir hayli dikkat çekti! 

5 bin dolar nakit, 15 bin dolarlık ticari ayrıcalık ödülü için listede yer alan Türk finalistler, Seren Ay ve Asena İlik oldu. 

İşte, Miss AI finalistleri... 👇

Kenza Layli - Fas

Kenza Layli - Fas

Faslı finalist Kenza Layli, platformunu orta doğulu kadınları güçlendirmek için kullanan, sosyal medyada en çok takipçiye sahip finalistlerden biri.

Olivia C - Portekiz

Olivia C - Portekiz

Olivia, dijital ve doğal dünyalar arasında barışçıl bir sinerji yaratmayı umuyor. Portekiz merkezli güzellik, yapay zekanın olumlu potansiyelini 10.000'den fazla Instagram hayranına sergileyerek teknolojinin insan deneyimini nasıl değiştirebileceğini, nasıl geliştirebileceğini gösteriyor.

Anne Kerdi - Fransa

Anne Kerdi - Fransa

Finalist Anne Kerdi, Fransa'da okyanusların korunmasının savunucusularından biri.

Zara Shatavari - Hindistan

Zara Shatavari - Hindistan

Zara Shatavari, kadınların hormonal dengesizliklerini gidermek için tasarlanan doğal takviye ürünü 'Hermones'un etkili yüzü olarak hizmet etmek üzere Hindistan'da yaratıldı. 

Finalist Shatavari, savunuculuğu aracılığıyla sağlık hizmetlerinin önündeki engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra 'PKOS ve depresyon savaşçısı' ünvanıyla anılıyor.

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Aiyana Rainbow - Romanya

Aiyana Rainbow - Romanya

Romanya'dan finalist Aiyana Rainbow, sosyal medyadaki takipçilerine göre LGBT kabulünün sesi. Her türlü sevgiyi ve çeşitliliği teşvik ediyor, eşitliği ve anlayışı savunarak kapsayıcılığı temsil ediyor.

Lalina - Fransa

Lalina - Fransa

Lalina, nezaket mesajlarıyla hayranlarını büyüleyen Fransız güzel. Empatiyi, hoşgörüyü ve katılımı teşvik etmek için bu etkiyi kullanmayı hedefliyor.

Seren Ay - Türkiye

Seren Ay - Türkiye

Seren Ay, Türkiye'deki ilk AI marka elçisidir. Yaratıcıları, yüzünü erkek egemen çeşitli iş rollerinde sergileyen farklı temel fotoğraflara taşıyabilen imajını oluşturmak için üç yapay zeka programını kullanarak kapsamlı bir süreçten geçiyor.

Asena İlik - Türkiye

Asena İlik - Türkiye

Türk yıldız adayı Asena İlik, hayal gücü, çarpıcı görseller ve eğlence duygusu yardımıyla etkileyici olabileceğini dünyaya göstermek istiyor. Kendine has bir tarzı, favori mekanları, favori arabaları ve özenle oluşturulmuş bir kişiliği var.

Eliza Khan - Bangladeş

Eliza Khan - Bangladeş

Eliza Khan, kendi kültürünün stil sahibi geleneklerine ayak uyduran ve aynı zamanda kendi moda kuşağının trendlerine de ayak uyduran bir Z kuşağı moda tutkunu.

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Ailya Lou - Brezilya

Ailya Lou - Brezilya

Ailya Lou, Brezilya'daki azınlık gruplarına ses veren bir oyuncu ve film yapımcısı.

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