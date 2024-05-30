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Forbes ABD'nin En Zengin Kadınlarını Belirledi! İşte Servetiyle Listede Yer Alan Ünlüler!

Forbes ABD'nin En Zengin Kadınlarını Belirledi! İşte Servetiyle Listede Yer Alan Ünlüler!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
30.05.2024 - 12:34

Amerika merkezli iş dünyası dergisi Forbes, ABD'nin en zengin kadınlarını açıkladı. Girişimleri ve sektörlerindeki başarılarıyla kendi servetlerini elde eden kadınlar sıralamasında dünyaca ünlü isimler yer aldı. Listenin zirvesinde yer alan isim ABC Supply'ın başkanı Diane Hendrick oldu! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.forbes.com/self-made-wome...
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Diane Hendrick

Diane Hendrick

Listenin zirvesinde yer alan milyarder Diane Hendrick, ABC Supply'ın 2023 gelirlerindeki yüzde 10'luk artışın da yardımıyla, bir önceki yıla göre servetini 5,9 milyar dolar artırarak bu yılın en büyük kazancını elde etti.

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey

Ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey, 3 milyar dolarlık bir servetiyle, dünya genelinde en zengin kadınlar listesinde 14. sırayı elde etti.

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Lüks moda markalarıyla yaptığı iş birlikleriyle tanınan Kim Kardashian, 1,7 milyar dolarlık servetiyle listede 21. sırada.

Rihanna

Rihanna

Kendi iç çamaşırı ve kozmetik markalarını kurarak iş dünyasına adım atan ünlü şarkıcı Rihanna, 1,4 milyar dolarlık servetiyle listede 23. sırada.

Taylor Swift

Taylor Swift

Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift'in serveti ise 1,3 milyar doları buldu. Swift, servetiyle en zengin kadınlar listesinde 24. sıraya yerleşti.

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Beyonce

Beyonce

Ünlü şarkıcı Beyonce ise toplamda 760 milyon dolarlık servetiyle bu listede 45. sırada yer alıyor.

Kylie Jenner

Kylie Jenner

Kozmetik markasıyla dünya genelinde tanınan Kylie Jenner, 710 milyon dolarlık servetiyle en zengin kadınlar listesinde 47. sırayı elde etti.

Celine Dion

Celine Dion

2022 yılında 'katı kişi sendromu'na yakalanan ünlü şarkıcı Celine Dion ise, 550 milyon dolarlık servetiyle bu listeye 59. sıradan giriş yaptı.

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