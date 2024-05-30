Forbes ABD'nin En Zengin Kadınlarını Belirledi! İşte Servetiyle Listede Yer Alan Ünlüler!
Forbes ABD'nin En Zengin Kadınlarını Belirledi! İşte Servetiyle Listede Yer Alan Ünlüler!
Kaynak: https://www.forbes.com/self-made-wome...
Amerika merkezli iş dünyası dergisi Forbes, ABD'nin en zengin kadınlarını açıkladı. Girişimleri ve sektörlerindeki başarılarıyla kendi servetlerini elde eden kadınlar sıralamasında dünyaca ünlü isimler yer aldı. Listenin zirvesinde yer alan isim ABC Supply'ın başkanı Diane Hendrick oldu!
İşte, detaylar...
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Diane Hendrick
Oprah Winfrey
Kim Kardashian
Rihanna
Taylor Swift
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Beyonce
Kylie Jenner
Celine Dion
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