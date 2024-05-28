Prestijin Sembolü Rolex’in Kurucusu Hans Wilsdorf’un Başarı Hikayesi! Rolex Nasıl Dünya Markası Oldu?
Prestijin Sembolü Rolex’in Kurucusu Hans Wilsdorf’un Başarı Hikayesi! Rolex Nasıl Dünya Markası Oldu?
Kaynak: https://www.rolex.com/about-rolex/his...
Günümüz dünyasında, Rolex markasına ait saatler statü ve prestijin simgesi olarak görülüyor. Fakat markanın kurucusu Hans Wilsdorf'un, bir dünya markası olmak için yola çıktığında ne parası ne de bağlantısı vardı. Onun azmi ve yetenekleriyle büyüyen marka iki dünya savaşından ayakta çıkmayı başardı! Gelin, Rolex markasının ardındaki azim ve kararlılıkla dolu bir kuruluş öyküsünü, yoksulluktan lüksün zirvesine çıkan deha Hans Wilsdorf'un hikayesini birlikte ele alalım.
İşte, başlıyoruz...
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Dünya çapında prestij ve kalitenin sembolü olan Rolex, Hans Wilsdorf'un azim ve kararlıkla dolu çalışma hayatındaki başarısının zaferidir!
Hayatın zorlu yüzüyle erken yaşta tanışan Wilsdorf, önce annesini sonra babasını kaybetmiş ve amcası tarafından yatılı bir okula gönderildi.
Wilsdorf, 19 yaşında İsviçre'nin Cenevre kentinde yeni bir hayat kurdu.
Askerden sonra da hayallerinin peşinden koşmaya devam etti!
Wilsdorf, kayınbiraderi Alfred James Davis ile birlikte 1905 yılında, birkaç yıl sonra Rolex olacak olan Wilsdorf & Davis Limited şirketini kurdu.
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1908 yılında Rolex markası doğdu!
Birinci Dünya Savaşı, Rolex'i daha ünlü hale getirdi!
Fakat Rolex'in karşısında iki sorun vardı!
Wilsdorf 1915 yılında şirketin ismini Rolex Watch Corporation Limited olarak değiştirdi.
Wilsdorf, 1926'da tarihin ilk su geçirmez bilek saati olan Rolex Oyster'ı piyasaya sürdü.
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İki dünya savaşından sağlam çıktı: İkinci Dünya Savaşı sebebiyle büyük bir darbe alsa da Rolex yıkılmadı.
Hans Wilsdorf, 1944’te eşini kaybetti ve eşini anmak için Wilsdorf Vakfı'nı kurdu!
Savaşların ve yaşanan kişisel acıların ardından Rolex, büyümeye devam ediyordu. 1953 yılında tarihinin en efsane saati olan Rolex Submariner üretildi.
1960 yılında, Rolex'in kurucusu Hans Wilsdorf hayatını kaybetti!
Günümüzde hâlâ, Hans Wilsdorf’un çarpıcı hikâyesi, hedeflere giden yolda hiçbir zaman vazgeçmemenin önemini vurguluyor!
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