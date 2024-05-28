Prestijin Sembolü Rolex’in Kurucusu Hans Wilsdorf’un Başarı Hikayesi! Rolex Nasıl Dünya Markası Oldu?

Rolex markasının kurucusu, Hans Wilsdorf, 22 Mart 1881'de Almanya'nın Kulmbach kentinde doğmuştur. Wilsdorf, başarıya ulaşmak için türlü zorluklarla mücadele etmiş bir iş insanıdır. Rolex, bugün dünya çapında prestij ve kalitenin sembolü olarak kabul edilir. Ancak bu başarı, kolay kazanılmış bir zafer değildir.

Wilsdorf’un azim ve kararlılıkla dolu hikayesi, onun bu prestijli markayı nasıl kurduğunu anlatmaktadır. Wilsdorf, genç yaşta ailesini kaybettikten sonra İsviçre'ye taşınmış ve orada saat endüstrisiyle tanışmıştır.