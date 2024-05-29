Kulaklarınızın Pasını Silecek Şarkılar! Geçmişe Yolculuk Yapmaya Anılarınızla Baş Başa Kalmaya Hazır Olun!

Yıllar geçse de eskimeyen şarkılarla geçmişe yolculuk yapmaya hazır olun! Twitter'da (X) '@no_c0ntext' kullanıcı adlı hesap üzerinden paylaşılan 'anılar getirmesi gereken bazı eski şarkılar.' milyonlarca sosyal medya kullanıcısının kulaklarındaki pası sildi.

Hazırsanız, başlayalım!