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Kulaklarınızın Pasını Silecek Şarkılar! Geçmişe Yolculuk Yapmaya Anılarınızla Baş Başa Kalmaya Hazır Olun!

Kulaklarınızın Pasını Silecek Şarkılar! Geçmişe Yolculuk Yapmaya Anılarınızla Baş Başa Kalmaya Hazır Olun!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
29.05.2024 - 23:34 Son Güncelleme: 29.05.2024 - 23:35

Yıllar geçse de eskimeyen şarkılarla geçmişe yolculuk yapmaya hazır olun! Twitter'da (X) '@no_c0ntext' kullanıcı adlı hesap üzerinden paylaşılan 'anılar getirmesi gereken bazı eski şarkılar.' milyonlarca sosyal medya kullanıcısının kulaklarındaki pası sildi. 

Hazırsanız, başlayalım!

İşte, geçmişe yolculuk yapmamızı sağlayan o birbirinden eşsiz parçayı bir araya getiren o paylaşım!

İşte, geçmişe yolculuk yapmamızı sağlayan o birbirinden eşsiz parçayı bir araya getiren o paylaşım!

1. Bruno Mars - Lazy song (2010)

2. Nelly x Kelly Rowland - Dilemma (2002)

3. Akon - Right now (2008)

4. Mario - Let me love you (2004)

5. Ne-Yo - Mad (2008)

6. Craig David - Walking away (2000)

7. T-Pain x Akon - Bartender (2007)

8. Lil Wayne - How to love (2011)

9. Chris Brown x Keri Hilson - Superhuman (2007)

10. Jennifer Lopez - Love don’t cost a thing (2001)

11. Santana x The product G&B- Maria Maria (1999)

Hadi, 'Size anılar getirmesi gereken bazı eski şarkılar.' serisinin 2. partıyla müzik ziyafetine devam edelim!

Hadi, 'Size anılar getirmesi gereken bazı eski şarkılar.' serisinin 2. partıyla müzik ziyafetine devam edelim!

12. LMFAO - Party Rock Anthem (2011)

13. 2. Fun ft. Janelle Monae - We are young (2012)

14. 3. Chris Brown ft. Tyga x Kevin McCall - Deuces (2010)

15. 4. Adele - Rolling in Deep (2011)

16. 5. Travie McCoy x Bruno Mars - Billionaire (2010)

17. 6. Jason Derulo - Whatcha say (2009)

18. 50 cent ft Olivia - Candy shop (2005)

19. Pitbull ft Ne-Yo, Afrojack x Nayer - Give me everything (2011)

20. David Guetta x Usher - Without You (2011)

21. Nicki Minaj - Super Bass (2011)

Haliyle, tüm bu parçaları yıllar sonra da dinlemeye doyamayanlar oldu! 👇

Haliyle, tüm bu parçaları yıllar sonra da dinlemeye doyamayanlar oldu! 👇
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Zamanın hızına yetişemeyenler de vardı. 👇

Zamanın hızına yetişemeyenler de vardı. 👇
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