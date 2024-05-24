Verdiği Mesajların Yanında Acıklı Hikayeleriyle Travma Yaratan Kitaplarla Çocukluk Yaralarını Hatırladılar!
Verdiği Mesajların Yanında Acıklı Hikayeleriyle Travma Yaratan Kitaplarla Çocukluk Yaralarını Hatırladılar!
Twitter'da '@olurkanka' adıyla yer alan sosyal medya kullanıcısı, .ocukluk yıllarımızın tozlu rafları arasında yer alan kitapları kurcalamamıza neden oldu. Kimilerimize zorla okutulan, kimilerimizin ise tesadüfen hayatına giren bazı kitaplar ne yazık ki bu kez travmalara neden olmuş gibi görünüyor...
İşte, o eserler...
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"Okuyan biri ölmeden önce binlerce hayat yaşayabilir... Okumayan biri tek bir hayat yaşar." George R. R. Martin
Gelelim, Hans Christian Andersen'in 'Kibritçi Kız' masalıyla başlayan travma yaratan kitaplar akımına. 👇
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Kulağa çok da travmatik gelmiyor 👇
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Tabii kimileri için tüm ders kitapları travmatik... 👇
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"...Memleketimin insanları içindeki en kötülerin bile suçsuzluğuna inanmaktan kendimi alamıyorum." 👇
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hadi biraz yaşımız ortaya çıksın : hz ali zerrin kalesinde - kesik başın intikamı. ömer setfettin polyanna kalır