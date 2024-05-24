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Verdiği Mesajların Yanında Acıklı Hikayeleriyle Travma Yaratan Kitaplarla Çocukluk Yaralarını Hatırladılar!

Verdiği Mesajların Yanında Acıklı Hikayeleriyle Travma Yaratan Kitaplarla Çocukluk Yaralarını Hatırladılar!

Kitap
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
24.05.2024 - 15:28

Twitter'da '@olurkanka' adıyla yer alan sosyal medya kullanıcısı, .ocukluk yıllarımızın tozlu rafları arasında yer alan kitapları kurcalamamıza neden oldu. Kimilerimize zorla okutulan, kimilerimizin ise tesadüfen hayatına giren bazı kitaplar ne yazık ki bu kez travmalara neden olmuş gibi görünüyor... 

İşte, o eserler...

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"Okuyan biri ölmeden önce binlerce hayat yaşayabilir... Okumayan biri tek bir hayat yaşar." George R. R. Martin

Dünyayı önümüze seren kitaplar bazen içerdikleri gerçek hayattan alıntı hikayeler ile çocukluk döneminde travmalara neden olabilir. Bu nedenle doğru kitabı seçerek okuma alışkanlığı kazanmak önemlidir. Zira bilginin temeli, hâlâ yeni medya ve dijital dünyaya rağmen kitaplarda saklı olabilir! Bizden söylemesi...

Gelelim, Hans Christian Andersen'in 'Kibritçi Kız' masalıyla başlayan travma yaratan kitaplar akımına. 👇

Gelelim, Hans Christian Andersen'in 'Kibritçi Kız' masalıyla başlayan travma yaratan kitaplar akımına. 👇
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Kulağa çok da travmatik gelmiyor 👇

Kulağa çok da travmatik gelmiyor 👇
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Tabii kimileri için tüm ders kitapları travmatik... 👇

Tabii kimileri için tüm ders kitapları travmatik... 👇
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"...Memleketimin insanları içindeki en kötülerin bile suçsuzluğuna inanmaktan kendimi alamıyorum." 👇

"...Memleketimin insanları içindeki en kötülerin bile suçsuzluğuna inanmaktan kendimi alamıyorum." 👇
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Peki sizin hafızanıza kazınan eser hangisi? Yorumlarda buluşalım.

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hadi biraz yaşımız ortaya çıksın : hz ali zerrin kalesinde - kesik başın intikamı. ömer setfettin polyanna kalır