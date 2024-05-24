Verdiği Mesajların Yanında Acıklı Hikayeleriyle Travma Yaratan Kitaplarla Çocukluk Yaralarını Hatırladılar!

Twitter'da '@olurkanka' adıyla yer alan sosyal medya kullanıcısı, .ocukluk yıllarımızın tozlu rafları arasında yer alan kitapları kurcalamamıza neden oldu. Kimilerimize zorla okutulan, kimilerimizin ise tesadüfen hayatına giren bazı kitaplar ne yazık ki bu kez travmalara neden olmuş gibi görünüyor...

İşte, o eserler...