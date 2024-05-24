Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan Arasındaki Tartışmaya Beşiktaş Taraftarları da Dahil Oldu!
Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan Arasındaki Tartışmaya Beşiktaş Taraftarları da Dahil Oldu!
Yıllardır bitmeyen yönetmen kavgası, kupa maçı sonrası tezahüratlı atışmaya döndü! Geçtiğimiz aylarda herkesin gözü önünde yeniden birbirine giren Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz tartışmasına taraf da karıştı. Hal böyle olunca konu bir kez daha sosyal medyada dallandı budaklandı.
İşte, o anlar...
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Geçmişte yakın arkadaş oldukları düşünülen iki usta yönetmenin arasının Nuri Bilge Ceylan'ın, "Üç Maymun" filmini çekimlerinin ardından bozulduğu iddia ediliyordu.
Nuri Bilge Ceylan'dan uzun açıklamalar...
Zeki Demirkubuz'da sert sözler....
Derken konu dön geceki kupa finaline kadar geldi... Beşiktaşlı Demirkubuz, taraftarın küfürlü tezahüratına gülerek 'Oğlum yapmayın lan' dedi.
İşte, kameralara yansıyan o anlar...
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İşte sanat camiası ve futbol dünyasını birleştiren olaya sosyal medyanın yorumu... 👇
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