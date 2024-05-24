Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan Arasındaki Tartışmaya Beşiktaş Taraftarları da Dahil Oldu!

Yıllardır bitmeyen yönetmen kavgası, kupa maçı sonrası tezahüratlı atışmaya döndü! Geçtiğimiz aylarda herkesin gözü önünde yeniden birbirine giren Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz tartışmasına taraf da karıştı. Hal böyle olunca konu bir kez daha sosyal medyada dallandı budaklandı.

İşte, o anlar...