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Yeni Nesilin İş Etiği Tartışma Konusu Oldu! Peki Yeni Nesil Hakkını mı Arıyor, Yoksa İş Etiği mi Yok?

Yeni Nesilin İş Etiği Tartışma Konusu Oldu! Peki Yeni Nesil Hakkını mı Arıyor, Yoksa İş Etiği mi Yok?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
24.05.2024 - 13:48

Pek çok kez kendinden önceki nesillerle karşılaştırma yapılan ve günün sonunda 'Yeni nesilin sorunu var' denilen konulara bir yenisi daha eklendi. Bu kez konu 'iş etiği' Twitter'da '@emiragurbuz' kullanıcı adlı hesap tarafından yapılan paylaşım, iş hayatında hak ettiği değeri alamayanları isyan ettirdi! 

İşte, yorumlar...

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Çalışanın derdi; mobing, fazla mesai, az maaş... İşverenin derdi ise her işi en iyi şekilde yapan kalifiye, tecrübeli, verimli personel... Şimdi kim haklı?

Hem işverenin hem de çalışanın mutlu olduğu yeri bulmak zor! Peki, bu sadece yeni nesilin sorunu mu?

İşte, tüm bu tartışmaları gündeme getiren o paylaşım 👇

İşte, tüm bu tartışmaları gündeme getiren o paylaşım 👇

Tabii sosyal medya kullanıcılarının da bu durum karşısında söyleyecekleri vardı. 👇

Tabii sosyal medya kullanıcılarının da bu durum karşısında söyleyecekleri vardı. 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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"Patronların beklediği iş etiği..." 👇

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twitter.com

Modern kölelik... 👇

Modern kölelik... 👇
twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com
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twitter.com

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👇
twitter.com

'Yolda giderken aldığı maaş bitiyorsa...' 👇

'Yolda giderken aldığı maaş bitiyorsa...' 👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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