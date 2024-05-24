Yeni Nesilin İş Etiği Tartışma Konusu Oldu! Peki Yeni Nesil Hakkını mı Arıyor, Yoksa İş Etiği mi Yok?

Pek çok kez kendinden önceki nesillerle karşılaştırma yapılan ve günün sonunda 'Yeni nesilin sorunu var' denilen konulara bir yenisi daha eklendi. Bu kez konu 'iş etiği' Twitter'da '@emiragurbuz' kullanıcı adlı hesap tarafından yapılan paylaşım, iş hayatında hak ettiği değeri alamayanları isyan ettirdi!

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