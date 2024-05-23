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Bulaşık Makinesinde 'Turşu' Bir Kez Daha Sosyal Medyanın Gündeminde! Peki Siz Bu Turşuyu Denediniz mi?

Bulaşık Makinesinde 'Turşu' Bir Kez Daha Sosyal Medyanın Gündeminde! Peki Siz Bu Turşuyu Denediniz mi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
24.05.2024 - 01:49

Bulaşık makinesinde yemek pişirebildiğini daha önce duymuşsunuzdur! Düşündüğümüzden çok daha kullanışlı olan bulaşık makinelerinin, teknoloji üstü yeteneklerinden biri de 'turşu' yapmak. Dr. Burkay Adalığ'ın, 'Meleklerin Payı' kullanıcı adlı X hesabından yaptığı paylaşımla, bulaşık makinelerinin maharetleri yeniden gündeme geldi. 

İşte, detaylar...

Bulaşık makinenizde bulaşıklarınız yıkanırken bir yandan da yemeklerinizi pişirebileceğinizi biliyor musunuz?

Bulaşık makinenizde bulaşıklarınız yıkanırken bir yandan da yemeklerinizi pişirebileceğinizi biliyor musunuz?

Çoğu kişi pişirilecek yiyeceklerin, bulaşık makinesine ağzı iyice kapatılmış cam kaplara koyulduğu zaman içlerine deterjan sızma riski olmadığını düşünüyor. Makineyi 70 dereceye ayarladıktan sonra yumurtadan balığa, yeşil sebzelerden kuskusa birçok şeyi pişirmeyi deneyen var. Turşu da onlardan biri. Üstelik, bu aralar yeniden gündemde.

İşte, sosyal medyanın yeniden ilgi odağı olan bulaşık makinesinde 'turşu' yolculuğunu başlatan o paylaşım 👇

İşte, sosyal medyanın yeniden ilgi odağı olan bulaşık makinesinde 'turşu' yolculuğunu başlatan o paylaşım 👇
twitter.com

Ünlü doktor, X üzerinden gelen yorumlar karşısında kendini açıklama gereksinimi duydu! 👇

Ünlü doktor, X üzerinden gelen yorumlar karşısında kendini açıklama gereksinimi duydu! 👇
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"Bulaşık makinesinde makarna pişiren Amerikalıların Anadolu versiyonu" 👇

"Bulaşık makinesinde makarna pişiren Amerikalıların Anadolu versiyonu" 👇
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Al bizden de o kadar... 👇

Al bizden de o kadar... 👇
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Tecrübe ile sabit! 👇

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Lütfen görseli, annelerinizden gizleyin! 👇

Lütfen görseli, annelerinizden gizleyin! 👇
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Tabii tercih meselesi... 👇

Tabii tercih meselesi... 👇
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Artık hepimiz onları 'muz' turşusu göreceğiz. 👇

Artık hepimiz onları 'muz' turşusu göreceğiz. 👇
twitter.com

Peki, sizce bulaşık makinesinde en güzel ne olur? 👇

Peki, sizce bulaşık makinesinde en güzel ne olur? 👇
twitter.com

Yorumlarda buluşalım.

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