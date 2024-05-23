Bulaşık Makinesinde 'Turşu' Bir Kez Daha Sosyal Medyanın Gündeminde! Peki Siz Bu Turşuyu Denediniz mi?

Bulaşık makinesinde yemek pişirebildiğini daha önce duymuşsunuzdur! Düşündüğümüzden çok daha kullanışlı olan bulaşık makinelerinin, teknoloji üstü yeteneklerinden biri de 'turşu' yapmak. Dr. Burkay Adalığ'ın, 'Meleklerin Payı' kullanıcı adlı X hesabından yaptığı paylaşımla, bulaşık makinelerinin maharetleri yeniden gündeme geldi.

İşte, detaylar...