350 Bin TL Masraf Ettiği Sevgilisi Terk Etti 'Allah Kurtardı' Pankartıyla Lokma Dağıttı!

İHA'nın haberine göre, yaklaşık bir yıldır sevgilisinin ve çocuklarının gündelik hayat masraflarını karşıladığını söyleyen şahıs, 'Erkeklere şu mesajı vermek istiyorum, kesinlikle fedakarlık yapmayın.' dedi.

Sosyal medyada pek çok kişinin dikkatini çeken bu olayda kimileri kadına hak verirken kimileri erkeğe hak verdi... İşte, o yorumlar 👇