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350 Bin TL Masraf Ettiği Sevgilisi Terk Etti 'Allah Kurtardı' Pankartıyla Lokma Dağıttı!

350 Bin TL Masraf Ettiği Sevgilisi Terk Etti 'Allah Kurtardı' Pankartıyla Lokma Dağıttı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.05.2024 - 19:58

İstanbul, Maltepe'de sevgilisi tarafından terk edilen adam, 'Allah Kurtardı' pankartıyla lokma dağıttı. Bir yıldır birlikte olduğu Ayşenur Ç.'ye 6 aydır ulaşamadığını söyleyen Kadir Sarıca, sevgilisinin kendisini 350 bin TL dolandırdığını öne sürdü. Yaşananların ardından erkeklere tavsiye vermeyi de ihmal etmeyen Sarıca'ya sosyal medyadan da yorum geldi. 

İşte, detaylar...

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Sırra kadem basan sevgilinin ardından, "Kendisinden kurtulduğum için hayır lokması dağıtıyorum" dedi.

Sırra kadem basan sevgilinin ardından, "Kendisinden kurtulduğum için hayır lokması dağıtıyorum" dedi.

“Tanışmış olduğum hanımefendi evlenme vaadi ile bir sene boyunca tüm masraflarını bana karşılattı. İşin sonunda aldatıldığımızda kullanıldığımızı öğrendik.' diyen Sarıca, İHA muhabirlerine konuştu.

Aldatılığını sevgilisinin arkadaşından öğrenen Kadir Bey, ortalama 350 bin TL kaybı olduğunu iddia etti.

Aldatılığını sevgilisinin arkadaşından öğrenen Kadir Bey, ortalama 350 bin TL kaybı olduğunu iddia etti.

İHA'nın haberine göre, yaklaşık bir yıldır sevgilisinin ve çocuklarının gündelik hayat masraflarını karşıladığını söyleyen şahıs, 'Erkeklere şu mesajı vermek istiyorum, kesinlikle fedakarlık yapmayın.' dedi. 

Sosyal medyada pek çok kişinin dikkatini çeken bu olayda kimileri kadına hak verirken kimileri erkeğe hak verdi... İşte, o yorumlar 👇

Madem 'Allah Kurtardı' sen niye terk etmedin diyenler oldu... 👇

Madem 'Allah Kurtardı' sen niye terk etmedin diyenler oldu... 👇
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twitter.com
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twitter.com

Lokma ne kelime, kurban kesenler bile olmuş... 👇

Lokma ne kelime, kurban kesenler bile olmuş... 👇
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Peki yürekteki sevgi... 👇

Peki yürekteki sevgi... 👇
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Şimdi lokma döktürse de ruh halinin maksimum bir ay sonra bu hale geleceğini söyleyenler de oldu 👇

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Lokma törenine kendi yorumunu katanlar da oldu.

Lokma törenine kendi yorumunu katanlar da oldu.
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Geleceğe dair birtakım gizemler de yaratıldı... 👇

Geleceğe dair birtakım gizemler de yaratıldı... 👇
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Gelin, tüm yaşananları bir de ilk ağızdan dinleyelim... 👇

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