350 Bin TL Masraf Ettiği Sevgilisi Terk Etti 'Allah Kurtardı' Pankartıyla Lokma Dağıttı!
350 Bin TL Masraf Ettiği Sevgilisi Terk Etti 'Allah Kurtardı' Pankartıyla Lokma Dağıttı!
İstanbul, Maltepe'de sevgilisi tarafından terk edilen adam, 'Allah Kurtardı' pankartıyla lokma dağıttı. Bir yıldır birlikte olduğu Ayşenur Ç.'ye 6 aydır ulaşamadığını söyleyen Kadir Sarıca, sevgilisinin kendisini 350 bin TL dolandırdığını öne sürdü. Yaşananların ardından erkeklere tavsiye vermeyi de ihmal etmeyen Sarıca'ya sosyal medyadan da yorum geldi.
İşte, detaylar...
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Sırra kadem basan sevgilinin ardından, "Kendisinden kurtulduğum için hayır lokması dağıtıyorum" dedi.
Aldatılığını sevgilisinin arkadaşından öğrenen Kadir Bey, ortalama 350 bin TL kaybı olduğunu iddia etti.
Madem 'Allah Kurtardı' sen niye terk etmedin diyenler oldu... 👇
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Lokma ne kelime, kurban kesenler bile olmuş... 👇
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Peki yürekteki sevgi... 👇
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Şimdi lokma döktürse de ruh halinin maksimum bir ay sonra bu hale geleceğini söyleyenler de oldu 👇
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Lokma törenine kendi yorumunu katanlar da oldu.
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Geleceğe dair birtakım gizemler de yaratıldı... 👇
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