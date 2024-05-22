Sevgiliyle Fiziksel Yakınlığın İş Stresine Karşı Koruduğunu Duyan Yalnızlar Yüreğimizi Yaktı!

Sosyal medya platformu Twitter'da (X) Zürih Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma verilerine yer veren '@Psikobilim_' kullanıcı adlı hesap, yalnızlığımızı yüzümüze vurdu! Sevgili ya da eş ile yaşanan fiziksel yakınlığın stres seviyesini azalttığını gören, yalnızlar ise yorumlarda buluştu!

İşte, yalnızların birleştiği o yorumlar...