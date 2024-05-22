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Sevgiliyle Fiziksel Yakınlığın İş Stresine Karşı Koruduğunu Duyan Yalnızlar Yüreğimizi Yaktı!

Sevgiliyle Fiziksel Yakınlığın İş Stresine Karşı Koruduğunu Duyan Yalnızlar Yüreğimizi Yaktı!

yalnızlık
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.05.2024 - 01:19

Sosyal medya platformu Twitter'da (X) Zürih Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma verilerine yer veren '@Psikobilim_' kullanıcı adlı hesap, yalnızlığımızı yüzümüze vurdu! Sevgili ya da eş ile yaşanan fiziksel yakınlığın stres seviyesini azalttığını gören, yalnızlar ise yorumlarda buluştu! 

İşte, yalnızların birleştiği o yorumlar...

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İsviçre'nin Zürih şehrinde bulunan bir kamu araştırma üniversitesi olan Zürih Üniversitesi'nde (UZH) "Olumlu çift etkileşimleri ve günlük kortizol: Stresten koruyucu rolü üzerine" yapılan araştırmanın, dikkat çeken fiziksel yakınlık verilerini paylaşan sosyal medya kullanıcısı yalnızlara bir darbe daha vurdu...

Sevgiliniz ya da eşinizle geçirdiğiniz fiziksel yakınlık süresi arttıkça kandaki stres hormonu (kortizol) seviyesinin azaldığını gösteren çalışma, bu etkinin insanları iş stresine karşı koruduğuna işaret ediyor.

İşte, yalnızlığı bilimsel olarak da yüzümüze vuran o paylaşım...

İşte, yalnızlığı bilimsel olarak da yüzümüze vuran o paylaşım...
twitter.com

PsikoBilim adlı X hesabı, araştırma verilerini yakından incelemek isteyenler için link paylaşmayı da unutmuyor. 👇

ARAŞTIRMANIN KAYNAĞI

Tabii deneyimleriyle, bu bilimsel çalışmayı destekleyenler de vardı. 👇

Tabii deneyimleriyle, bu bilimsel çalışmayı destekleyenler de vardı. 👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Ve yalnızlıktan ya da stresten yakınanlar...👇

Ve yalnızlıktan ya da stresten yakınanlar...👇
twitter.com

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👇
twitter.com

👇

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twitter.com

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twitter.com

Tabii zaman zaman boğazımız da düğümlendi. 👇

Tabii zaman zaman boğazımız da düğümlendi. 👇
twitter.com
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Belli ki kimilerimizin ise 'sütten ağzı yanmıştı' 👇

Belli ki kimilerimizin ise 'sütten ağzı yanmıştı' 👇
twitter.com

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twitter.com

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Doktor tavsiyesini de dinlemek lazım. 👇

Doktor tavsiyesini de dinlemek lazım. 👇
twitter.com

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👇
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twitter.com

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twitter.com

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. 👇

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. 👇
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