Sevgiliyle Fiziksel Yakınlığın İş Stresine Karşı Koruduğunu Duyan Yalnızlar Yüreğimizi Yaktı!
Sevgiliyle Fiziksel Yakınlığın İş Stresine Karşı Koruduğunu Duyan Yalnızlar Yüreğimizi Yaktı!
Sosyal medya platformu Twitter'da (X) Zürih Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma verilerine yer veren '@Psikobilim_' kullanıcı adlı hesap, yalnızlığımızı yüzümüze vurdu! Sevgili ya da eş ile yaşanan fiziksel yakınlığın stres seviyesini azalttığını gören, yalnızlar ise yorumlarda buluştu!
İşte, yalnızların birleştiği o yorumlar...
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İsviçre'nin Zürih şehrinde bulunan bir kamu araştırma üniversitesi olan Zürih Üniversitesi'nde (UZH) "Olumlu çift etkileşimleri ve günlük kortizol: Stresten koruyucu rolü üzerine" yapılan araştırmanın, dikkat çeken fiziksel yakınlık verilerini paylaşan sosyal medya kullanıcısı yalnızlara bir darbe daha vurdu...
İşte, yalnızlığı bilimsel olarak da yüzümüze vuran o paylaşım...
Tabii deneyimleriyle, bu bilimsel çalışmayı destekleyenler de vardı. 👇
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Ve yalnızlıktan ya da stresten yakınanlar...👇
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Tabii zaman zaman boğazımız da düğümlendi. 👇
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Belli ki kimilerimizin ise 'sütten ağzı yanmıştı' 👇
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Doktor tavsiyesini de dinlemek lazım. 👇
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. 👇
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