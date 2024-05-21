Aşırı Düşünmeyi Yenmenin Yolunu Anlatan Sosyal Medya Kullanıcısı Daha Çok Düşünmeye Neden Oldu!
Aşırı Düşünmeyi Yenmenin Yolunu Anlatan Sosyal Medya Kullanıcısı Daha Çok Düşünmeye Neden Oldu!
Aşırı düşünme hastalığı, yani 'Overthinking'i yenmek mümkün mü? Sosyal medya platformu X üzerinden 9 yılda bulduğu aşırı düşünmeden kurtulma yöntemini anlatan kullanıcı dikkat çekti. '@hastalikogren' kullanıcı adlı hesapta paylaşılan aşırı düşünmeme adımlarını dikkatle inceleyenler, neleri düşündü neleri...
İşte, detaylar...
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Aşırı ya da fazla düşünmek anlamına gelen overthinking, bir konu üzerine uzun süre düşünme durumudur.
İşte, aşırı düşünmeyi 9 yılda yenen kişiden 8 adımlık çözüm süreci... 👇
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Sosyal medya kullanıcılarına göre, aşırı düşünmemek mümkün mü peki? 👇
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Ve boğazımızı düğümleyen o söz... 👇
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Bunu da düşünmeyin de görelim... 👇
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