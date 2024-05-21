Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Aşırı Düşünmeyi Yenmenin Yolunu Anlatan Sosyal Medya Kullanıcısı Daha Çok Düşünmeye Neden Oldu!

Aşırı Düşünmeyi Yenmenin Yolunu Anlatan Sosyal Medya Kullanıcısı Daha Çok Düşünmeye Neden Oldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
21.05.2024 - 14:54

Aşırı düşünme hastalığı, yani 'Overthinking'i yenmek mümkün mü? Sosyal medya platformu X üzerinden 9 yılda bulduğu aşırı düşünmeden kurtulma yöntemini anlatan kullanıcı dikkat çekti. '@hastalikogren' kullanıcı adlı hesapta paylaşılan aşırı düşünmeme adımlarını dikkatle inceleyenler, neleri düşündü neleri... 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Aşırı ya da fazla düşünmek anlamına gelen overthinking, bir konu üzerine uzun süre düşünme durumudur.

Aşırı ya da fazla düşünmek anlamına gelen overthinking, bir konu üzerine uzun süre düşünme durumudur.

Aşılması bir hayli zor bir alışkanlık olan 'overthinking' nedeniyle, insanlar sürekli zihninde yer eden konu hakkında kötü senaryolar üretmeye başlayabilir. Peki bunu aşmak mümkün mü? 

NOT: İçerikte yer alan bilgiler bir uzman tarafından kaleme alınmamıştır. Aşırı düşünme sorunundan muzdarip olan kişiler hekim desteği almalıdır!

İşte, aşırı düşünmeyi 9 yılda yenen kişiden 8 adımlık çözüm süreci... 👇

İşte, aşırı düşünmeyi 9 yılda yenen kişiden 8 adımlık çözüm süreci... 👇
twitter.com

#1

#1
twitter.com

#2

#2
twitter.com

#3

#3
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

#4

#4
twitter.com

👇

👇
twitter.com

#5

#5
twitter.com

👇

👇
twitter.com

#6

#6
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

#7

#7
twitter.com

👇

👇
twitter.com

#8

#8
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sosyal medya kullanıcılarına göre, aşırı düşünmemek mümkün mü peki? 👇

Sosyal medya kullanıcılarına göre, aşırı düşünmemek mümkün mü peki? 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Ve boğazımızı düğümleyen o söz... 👇

Ve boğazımızı düğümleyen o söz... 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bunu da düşünmeyin de görelim... 👇

Bunu da düşünmeyin de görelim... 👇
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın