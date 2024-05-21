Aşırı Düşünmeyi Yenmenin Yolunu Anlatan Sosyal Medya Kullanıcısı Daha Çok Düşünmeye Neden Oldu!

Aşılması bir hayli zor bir alışkanlık olan 'overthinking' nedeniyle, insanlar sürekli zihninde yer eden konu hakkında kötü senaryolar üretmeye başlayabilir. Peki bunu aşmak mümkün mü?

NOT: İçerikte yer alan bilgiler bir uzman tarafından kaleme alınmamıştır. Aşırı düşünme sorunundan muzdarip olan kişiler hekim desteği almalıdır!