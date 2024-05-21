Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
İran İçin Tarih Veren Astrolog Nokta Atışı Tahminiyle Dikkatleri Üzerine Çekti!

İran İçin Tarih Veren Astrolog Nokta Atışı Tahminiyle Dikkatleri Üzerine Çekti!

astrocentergelecekbenim Reisi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
21.05.2024 - 10:43

Astroloji şaşırtmaya devam ediyor! Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Astrolog İlayda Aşkın, 2023 Cumhurbaşkanlığının ardından Kayserispor'un uçağına yıldırım düşmesi olayını da tahmin etmişti. Bu kez ise Nisan ayında İran ile ilgili yaptığı tahminle dikkatleri üzerine çekti. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Astrolog İlayda Aşkın, seçim dönemi tahminleri ile dikkat çeken astrologlar arasındaydı.

Astrolog İlayda Aşkın, seçim dönemi tahminleri ile dikkat çeken astrologlar arasındaydı.

Seçim sürecinde tahminleri doğru çıkan astrolog, Meral Akşener'in siyasi hayatının son bulacağını da iddia etmişti. Aşkın'ın bir kez daha tahmini tuttu.

Ünlü astrolog, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesinin ardından "Ne dedik?" diyerek 13 Nisan tarihinde yaptığı paylaşımı alıntıladı.

Ünlü astrolog, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesinin ardından "Ne dedik?" diyerek 13 Nisan tarihinde yaptığı paylaşımı alıntıladı.
twitter.com

İlayda Aşkın meğer, 13 Nisan 2024 tarihinde attığı tweette İran için 19 Mayıs civarını işaret ederek, 'Asıl gündem o zaman.' sözleriyle uyarmış.

İşte, İlayda Aşkın tarafından yapılan o paylaşım. 👇

İşte, İlayda Aşkın tarafından yapılan o paylaşım. 👇
twitter.com

19 Mayıs tarihinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği kazanın ardından astroloğun diğer paylaşımları da gündeme geldi.

19 Mayıs tarihinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği kazanın ardından astroloğun diğer paylaşımları da gündeme geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray derbisinin 20 Mayıs sonrasına kalacağını söyleyen Aşkın, bir kez daha kafa karıştırdı.

Fenerbahçe ve Galatasaray derbisinin 20 Mayıs sonrasına kalacağını söyleyen Aşkın, bir kez daha kafa karıştırdı.
twitter.com

Şimdi de gözler, 19 Mayıs akşamı Galatasaray'ın, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından, önümüzdeki günlerde oynanacak derbiye çevrildi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın