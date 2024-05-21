İran İçin Tarih Veren Astrolog Nokta Atışı Tahminiyle Dikkatleri Üzerine Çekti!
İran İçin Tarih Veren Astrolog Nokta Atışı Tahminiyle Dikkatleri Üzerine Çekti!
Astroloji şaşırtmaya devam ediyor! Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Astrolog İlayda Aşkın, 2023 Cumhurbaşkanlığının ardından Kayserispor'un uçağına yıldırım düşmesi olayını da tahmin etmişti. Bu kez ise Nisan ayında İran ile ilgili yaptığı tahminle dikkatleri üzerine çekti.
İşte, detaylar...
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Astrolog İlayda Aşkın, seçim dönemi tahminleri ile dikkat çeken astrologlar arasındaydı.
Ünlü astrolog, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesinin ardından "Ne dedik?" diyerek 13 Nisan tarihinde yaptığı paylaşımı alıntıladı.
İşte, İlayda Aşkın tarafından yapılan o paylaşım. 👇
19 Mayıs tarihinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği kazanın ardından astroloğun diğer paylaşımları da gündeme geldi.
Fenerbahçe ve Galatasaray derbisinin 20 Mayıs sonrasına kalacağını söyleyen Aşkın, bir kez daha kafa karıştırdı.
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