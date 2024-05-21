İran İçin Tarih Veren Astrolog Nokta Atışı Tahminiyle Dikkatleri Üzerine Çekti!

Astroloji şaşırtmaya devam ediyor! Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Astrolog İlayda Aşkın, 2023 Cumhurbaşkanlığının ardından Kayserispor'un uçağına yıldırım düşmesi olayını da tahmin etmişti. Bu kez ise Nisan ayında İran ile ilgili yaptığı tahminle dikkatleri üzerine çekti.

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