Tüm Eşsizlikleriyle ve Sıradanlıklarıyla 12 Burcu Temsil Eden Avrupa Yakası Dizisi Karakterleri

Volkan, sürekli farklı projelere ve işlere girişir. Ve bir türlü yerinde duramaz. Onun esprili ve enerjik hali, İkizler burcunun en belirgin özelliklerindendir. Özellikle iş değiştirme ve farklı alanlarda şansını deneme eğilimleri bu burcun özelliklerini yansıtır.

Yaratıcı, müzisyen bir Sütçüoğlu, onun da dediği gibi 'Her şeyim var ama hiçbir şeyim yok!'