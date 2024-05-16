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Tüm Eşsizlikleriyle ve Sıradanlıklarıyla 12 Burcu Temsil Eden Avrupa Yakası Dizisi Karakterleri

Tüm Eşsizlikleriyle ve Sıradanlıklarıyla 12 Burcu Temsil Eden Avrupa Yakası Dizisi Karakterleri

astrocentergelecekbenim Avrupa Yakası
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
17.05.2024 - 01:07

İlk kez 2004 yılında televizyon ekranlarında seyirciyle buluşan unutulmaz dizi Avrupa Yakası'nın eşi benzeri olmayan karakterlerinin burç analizine hazır olun! Dizinin sevilen karakterlerinin zayıf ve güçlü yönlerine göre astrolojik yorumu astrolog Tuğba Güneş Köklü'den geldi.

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190 bölüm boyunca evlerimize konuk olan Avrupa Yakası, yıllarca 7'den 70'e herkesi ekran başına toplamayı başardı. 2009 yılında final yaptığı halde şimdi bile dilimizden düşmeyen unutulmaz bir dizi olarak hafızalarımıza kazındı.

190 bölüm boyunca evlerimize konuk olan Avrupa Yakası, yıllarca 7'den 70'e herkesi ekran başına toplamayı başardı. 2009 yılında final yaptığı halde şimdi bile dilimizden düşmeyen unutulmaz bir dizi olarak hafızalarımıza kazındı.

Gülse Birsel'in kaleminden çıkan dizinini nadide karakterlerinin astrolojik yorumunu Instagram'da @tugbaguneskoklu kullanıcı adıyla yer alan ünlü astrolog yaptı.

Gülse Birsel'in kaleminden çıkan dizinini nadide karakterlerinin astrolojik yorumunu Instagram'da @tugbaguneskoklu kullanıcı adıyla yer alan ünlü astrolog yaptı.

Bakalım, Avrupa Yakası dizisinin karakterlerinin gerçek hayatta burcu ne olurdu?

1. "Salon kadını çizgimden kaydırdınız yine beni beee!" Şahika Koçarslanlı, gerçek bir Aslan burcu kadını!

1. "Salon kadını çizgimden kaydırdınız yine beni beee!" Şahika Koçarslanlı, gerçek bir Aslan burcu kadını!

Şahika, her zaman ilgi odağı olmayı başarır. Zira kendine güveni daima yüksektir. Onun kararlı ve baskın tavırları, bir Aslan burcunun tipik özelliklerindendir. Gösterişi sever, egosu yüksektir. 

Öyleyse bir Koçarslanlı söylemiyle tamamlayalım bu onun Aslan burcu duruşunu, 'Gerizekalının başkanı!'

2. Girişken, enerjik, esprili ama hayta Volkan Sütçüoğlu, gerçek bir İkizler burcu erkeği!

2. Girişken, enerjik, esprili ama hayta Volkan Sütçüoğlu, gerçek bir İkizler burcu erkeği!

Volkan, sürekli farklı projelere ve işlere girişir. Ve bir türlü yerinde duramaz. Onun esprili ve enerjik hali, İkizler burcunun en belirgin özelliklerindendir. Özellikle iş değiştirme ve farklı alanlarda şansını deneme eğilimleri bu burcun özelliklerini yansıtır. 

Yaratıcı, müzisyen bir Sütçüoğlu, onun da dediği gibi 'Her şeyim var ama hiçbir şeyim yok!'

3. Sanatçı ruhlu, mükemmeliyetçi, analitik ve iş bitirici Cem Onaran, gerçek bir Başak burcu erkeği!

3. Sanatçı ruhlu, mükemmeliyetçi, analitik ve iş bitirici Cem Onaran, gerçek bir Başak burcu erkeği!

Cem, iş yerinde ve hayatında her şeyin mükemmel olmasını ister. Onun düzenli ve disiplinli yapısı, Başak burcunun tipik özelliklerindendir. Aslı'ya karşı olan tutumu, her şeyin kontrol altında olmasını istemesi ve hafızalarımıza yer eden 'Bu iş yerinde profesyonellik önemli.' repliği...

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4. Hırslı, gizemli ve karizmatik Sacit Kıral, gerçek bir Akrep burcu erkeği!

Sacit, gizemli ve karizmatik... Onun derin ve bazen karanlık düşünceleri, Akrep burcunun özelliklerini yansıtıyor. Özellikle Şahika ile olan karmaşık ilişkisi ve güçlü iradesi bu burcun tipik özellikleri arasında. Üstelik, 'Bu evde kararları ben veririm!'

5. Çocuksu ama otoriter İffet Sütçüoğlu, gerçek bir Koç burcu kadını!

5. Çocuksu ama otoriter İffet Sütçüoğlu, gerçek bir Koç burcu kadını!

Gerçek bir efsane İffet Sütçüoğlu! Enerjik, cesur, gerin ve çocuksu... Ayrıca her zaman bir adım önde olmak istemesi ve baskın karakteri, Koç burcunun özelliklerini yansıtıyor. Ailesini koruma ve yönetme isteği bu burcun tipik özelliklerini işaret ediyor. Gerginliğini ise bir cümle ile zihnimize kazıyor: 'Ay Tahsin geliyorlar soldan soldan...'

6. "Gözleriylen yiyorlar..." sevgi dolu Makbule Kıral, gerçek bir Boğa burcu kadını!

6. "Gözleriylen yiyorlar..." sevgi dolu Makbule Kıral, gerçek bir Boğa burcu kadını!

Makbule, sakin ve güvenilir yapısıyla içimizi ısıtır. Onun sabırlı ve sadık tavırları, Boğa burcunun tipik özelliklerinden. Özellikle Burhan'a karşı olan bağlılığı ve sadakati... Bir de sevgi dolu, heyecanlı ve elinden her iş gelen becerikli yapısı!

7. Aşk kadını Fatoş, moda ve estetiğin temsilcisi! Tabii gerçek bir Terazi burcu kadını!

7. Aşk kadını Fatoş, moda ve estetiğin temsilcisi! Tabii gerçek bir Terazi burcu kadını!

Fatoş, sosyal ve uyumlu. O her fırsatta 'Ayy inanmıyorum!' dese de biz onun daima çevresiyle iyi geçinmesi ve adil oluşunun bir Terazi burcu özelliği olduğunu biliyoruz. Özellikle arkadaşlarına olan düşkünlüğü ve zarif tavırları, moda ikonu tarzıyla her zaman özel.

8. Çapkın, umursamaz ve karizmatik Bülent Onaran, gerçek bir Yay burcu erkeği!

8. Çapkın, umursamaz ve karizmatik Bülent Onaran, gerçek bir Yay burcu erkeği!

Bülent, neşeli, çapkın ve flörtöz! Özgürlüğüne düşkün ve maceraperest hallerini de düşününce tam bir Yay burcu. Üstelik, 'Çapkınlık değil insan sevgisi, Hümanistim ben...' diyen Bülent'in karizmasına da diyecek yok!

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9. "Hayatım, ben her zaman en iyisini bilirim." derken bile sıra dışı Yaprak İzmirli, gerçek bir Kova burcu kadını!

9. "Hayatım, ben her zaman en iyisini bilirim." derken bile sıra dışı Yaprak İzmirli, gerçek bir Kova burcu kadını!

Yaprak, sıra dışı ve bağımsız... Onun her zaman farklı ve yenilikçi fikirleri, Kova burcunun özelliklerini yansıtıyor. Özellikle sıra dışı giyimi, entelektüel tavırları ve dost canlısı hali tezimizi doğruluyor.

10. Sorumluluk sahibi, huysuz ve tatlı Aslı Sütçüoğlu, gerçek bir Oğlak burcu kadını!

10. Sorumluluk sahibi, huysuz ve tatlı Aslı Sütçüoğlu, gerçek bir Oğlak burcu kadını!

Aslı, çalışkan ve sorumluluk sahibi. Onun her zaman hedeflerine odaklanması ve disiplinli çalışması, Oğlak burcunun tipik özelliklerinden. Özellikle kariyerine olan bağlılığı ve sorumluluk bilinci, huysuz ve tatlı halleri... Şimdi bizi duysa, bir kez daha 'Hayatım o benim ya!' derdi.

11. Hayalperest, duygusal ve depresif Gaffur Aksoy, gerçek bir Balık burcu erkeği!

11. Hayalperest, duygusal ve depresif Gaffur Aksoy, gerçek bir Balık burcu erkeği!

Gaffur, hayalperest ve duygusal... Onun empati kurma yeteneği ve duygusal derinliği, Balık burcunun özelliklerini yansıtıyor. Özellikle duygusal çıkışları ve yaratıcılığı bu burcun tipik özellikleri arasında. 

'Ölümüne kankayız!' derkenki duygulu hali, 'Beni beğenmiyor musun?' diyerek herkesi sorguladığı depresif ve alıngan haliyle Balık burcunun tüm özelliklerini taşıyor.

12. Evine düşkün, duygusal ve iniş çıkışlı Burhan Altıntop, gerçek bir Yengeç burcu erkeği!

12. Evine düşkün, duygusal ve iniş çıkışlı Burhan Altıntop, gerçek bir Yengeç burcu erkeği!

Burhan, duygusal ve evine düşkün. Her zaman ailesini koruma isteği ve hassasiyeti ile zaman zaman duygularını yönetemeyişi, Yengeç burcunun özelliklerini yansıtıyor. Özellikle ailesine olan bağlılığı ve duygusal tepkileri bu burcun tipik özellikleri arasında. 

'Bir Burhan Altıntop kolay yetişmiyiii' derken ki psikolojik derinlik, 'Geri! Gerii!! Heeyy Garry what's going on?' derken ki işgüzarlık...

Bonus: Selin Yerebakan, gerçek bir Yengeç burcu kadını!

Bonus: Selin Yerebakan, gerçek bir Yengeç burcu kadını!

Aslı,  'Olduu, gözlerim doldu!' Aile kurmak onun doğasında var. Zaten, ailesine ve sevdiklerine olan düşkünlüğü ile de Yengeç burcunun özelliklerini gösteriyor. Onun duygusal yapısı ve sevdiklerini koruma içgüdüsü bu burcun özelliklerini yansıtıyor.

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