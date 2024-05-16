Tüm Eşsizlikleriyle ve Sıradanlıklarıyla 12 Burcu Temsil Eden Avrupa Yakası Dizisi Karakterleri
Tüm Eşsizlikleriyle ve Sıradanlıklarıyla 12 Burcu Temsil Eden Avrupa Yakası Dizisi Karakterleri
İlk kez 2004 yılında televizyon ekranlarında seyirciyle buluşan unutulmaz dizi Avrupa Yakası'nın eşi benzeri olmayan karakterlerinin burç analizine hazır olun! Dizinin sevilen karakterlerinin zayıf ve güçlü yönlerine göre astrolojik yorumu astrolog Tuğba Güneş Köklü'den geldi.
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190 bölüm boyunca evlerimize konuk olan Avrupa Yakası, yıllarca 7'den 70'e herkesi ekran başına toplamayı başardı. 2009 yılında final yaptığı halde şimdi bile dilimizden düşmeyen unutulmaz bir dizi olarak hafızalarımıza kazındı.
Gülse Birsel'in kaleminden çıkan dizinini nadide karakterlerinin astrolojik yorumunu Instagram'da @tugbaguneskoklu kullanıcı adıyla yer alan ünlü astrolog yaptı.
1. "Salon kadını çizgimden kaydırdınız yine beni beee!" Şahika Koçarslanlı, gerçek bir Aslan burcu kadını!
2. Girişken, enerjik, esprili ama hayta Volkan Sütçüoğlu, gerçek bir İkizler burcu erkeği!
3. Sanatçı ruhlu, mükemmeliyetçi, analitik ve iş bitirici Cem Onaran, gerçek bir Başak burcu erkeği!
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4. Hırslı, gizemli ve karizmatik Sacit Kıral, gerçek bir Akrep burcu erkeği!
5. Çocuksu ama otoriter İffet Sütçüoğlu, gerçek bir Koç burcu kadını!
6. "Gözleriylen yiyorlar..." sevgi dolu Makbule Kıral, gerçek bir Boğa burcu kadını!
7. Aşk kadını Fatoş, moda ve estetiğin temsilcisi! Tabii gerçek bir Terazi burcu kadını!
8. Çapkın, umursamaz ve karizmatik Bülent Onaran, gerçek bir Yay burcu erkeği!
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9. "Hayatım, ben her zaman en iyisini bilirim." derken bile sıra dışı Yaprak İzmirli, gerçek bir Kova burcu kadını!
10. Sorumluluk sahibi, huysuz ve tatlı Aslı Sütçüoğlu, gerçek bir Oğlak burcu kadını!
11. Hayalperest, duygusal ve depresif Gaffur Aksoy, gerçek bir Balık burcu erkeği!
12. Evine düşkün, duygusal ve iniş çıkışlı Burhan Altıntop, gerçek bir Yengeç burcu erkeği!
Bonus: Selin Yerebakan, gerçek bir Yengeç burcu kadını!
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