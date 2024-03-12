Tüm Yılanlıkları ve Saflıklarıyla 12 Burcu Sembolleyen Bahar Dizisi Karakterleri
Tüm Yılanlıkları ve Saflıklarıyla 12 Burcu Sembolleyen Bahar Dizisi Karakterleri
Kaynak: https://twitter.com/AstroDedikodu/sta...
Bahar dizisinde bölümler ilerledikçe karakterlerin gerçek yüzleri açığa çıkıyor. Daha yakından tanıdığımız karakterlerin her biri ayrı özelliğe ve ayrı burca sahip. Bakalım hangi burcu hangi karakter simgeliyormuş?
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1. Hepimizin içinde çiçekler açtıran Bahar bir balık kadını. Şifacılığı, belirsizliği ve tahmin edilemezliği bize bu konudaki en büyük tüyoyu veriyor.
2. Herkes için tümörü andıran Timur başta anneciliğinin de verdiği yetkiye dayanarak yengeç burcunu temsil ediyor. Pinti ve sadakatsiz oluşu, manipülatif tavırları da bu düşünceyi destekler nitelikte.
3. İdeallerini her şeyin önüne koyan, insanlığa duyduğu sevgiyi insanlara duymayan Evren için kova desek yanılmayız sanırım.
4. Nevra'nın paraya ve keyfine düşkünlüğü, her daim kendi için bir bakıcıya duyduğu ihtiyaç onun bir boğa kadını olduğunu gösteriyor.
5. Hırsı ve statüye olan takıntısıyla dikkat çeken Rengin için oğlak diyebiliriz.
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6. Sakinliği, naifliği ve düzgün yapısıyla idealist bir doktor olma yolunda ilerleyen Aziz Uras gerçek bir başak.
7. Sanata olan ilgisi ve sakinliğini göz önüne alırsak Umay'ın bir yay olduğunu hemen kavrayabiliriz.
8. Gülçiçek
9. Seren'in buyurgan ve asi tavırları, yönetme arzusu aslan olduğunun küçük bir kanıtı gibi adeta.
10. Bahar'ın biricik arkadaşı Çağla'nın insan ilişkilerine verdiği değer, kırmaktan kaçınması ve özellikle Bahar'a karşı sık sık yaptığı empatiyle onun terazi olduğundan söz edebiliriz.
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11. Görülmeyeni görme ve söylenmeyeni söyleme konusunda öncü olan Parla'nın ikizler olduğu bir gerçek!
12. Kim ne der diye düşünmeden ve hiçbir şeyi dert etmeden gönlünce eğlendiğinde notunu verdiğimiz Reha için koç erkeği desek pek yanılmayız sanırım.
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