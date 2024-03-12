Show TV'nin Sevilen Dizisi Kızılcık Şerbeti'nde İki Bomba Ayrılık!
Show TV'nin Sevilen Dizisi Kızılcık Şerbeti'nde İki Bomba Ayrılık!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta iki ayrılık birden yaşanacak. Peki hangi oyuncular diziden ayrılacak?
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Her bölümüyle reyting rekorları kıran Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam ekrana gelen yeni bölüm tanıtımı biliyorsunuz ki büyük bir heyecan uyandırdı.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanında özellikle de Çimen'in evli sevgilisi ile imam nikahı kıydığını öğrenen Kıvılcım'ın sinir krizi geçirdiği anlar seyircileri oldukça meraklandırdı.
Yeni bölümü Cuma akşamı ekrana gelecek dizi büyük bir heyecan ve merakla beklenirken Kızılcık Şerbeti cephesinden iki bomba ayrılık haberi geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre eğer yeni bir değişiklik olmazsa 7 Haziran'da sezon finali yapacak olan dizide Ertuğrul rolüne hayat veren Kayra Şenocak ve Mihri karakterini canlandıran Gizem Yanık diziye bu haftaki bölümde veda edecek.
Siz dizinin sevilen iki karakterinin ayrılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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