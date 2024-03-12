Kızıl Goncalar'da Konca Kuriş'in Hayatından Esinlenildiği İddia Edildi!

Sezonun iddialı yapımlarından biri olan ve yayınlandığı ilk iki bölümle RTÜK sansürüne uğrayan Kızıl Goncalar ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Dizinin adının bile tek başına çok şey ifade ettiğinin ifade edilmesi diziye olan bakış açınızı değiştirecek!