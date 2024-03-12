Kızıl Goncalar'da Konca Kuriş'in Hayatından Esinlenildiği İddia Edildi!
Kızıl Goncalar'da Konca Kuriş'in Hayatından Esinlenildiği İddia Edildi!
Kaynak: https://twitter.com/seymazing/status/...
Sezonun iddialı yapımlarından biri olan ve yayınlandığı ilk iki bölümle RTÜK sansürüne uğrayan Kızıl Goncalar ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Dizinin adının bile tek başına çok şey ifade ettiğinin ifade edilmesi diziye olan bakış açınızı değiştirecek!
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Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar, sezona oldukça iddialı bir giriş yapmış ve RTÜK'ten ceza alarak iki hafta yayını durdurulmuştu.
Pek çok aforizma içeren ve neredeyse her sahnesiyle iddiasını sürdüren Kızıl Goncalar, kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.
Dizinin adı ve konusuyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.
X'te @seymazing adlı bir kullanıcı dizinin adı ve konusunun bildiğimizden çok daha fazla detay barındırdığını söyledi.
Yaptığı paylaşımda göre kızıl goncanın devrim, özgürlük ve kadın hakları gibi güçlü kavramları temsil ettiğini söyledi.
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X kullanıcısı, dizide İslamı içinde bulunduğumuz çağa göre yeniden yorumlamak gerektiğini savunan feminist araştırmacı yazar Konca Kuriş'in hayatından esinlenildiğini dile getirdi.
Katledilerek öldürülen Konca Kuriş'in 16 yaşındayken evlendirildiği biliniyordu.
Dizide Konca Kuriş'e atıfların, adı da onu andıran Birgül üzerinden yapıldığı iddia edildi.
Ayrıca dizinin adının çoğul olmasının sebebinin de Mira ve Zeynep'i simgelediğini söyleyerek aşağıdaki metni paylaştı.
Siz bu iddialarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
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hizbullahcilar yok.etmisti bu kadını ALLAH rahmet eylesin