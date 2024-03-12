Evinde Yangın Çıkarıp Suçu Üç Harflilere Atan Kadının Dumur Eden Hikâyesi
Evinde Yangın Çıkarıp Suçu Üç Harflilere Atan Kadının Dumur Eden Hikâyesi
Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında şoke eden bir itiraf yaşandı. Evini yakıp suçu üç harflilere attığını söyleyen kadın ekran başındakileri epey şaşırttı.
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Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında şaşkınlık yaratan bir itiraf yaşandı.
5 yıllık evli olan konuk, eşinin kendisine sözünü ettiği lüks yaşamı vermediğini ve kayınvalidesiyle yaşadığını anlattı.
Eşinin ailesiyle yaşamak istemediğini belirten kadın, başka bir eve çıkmak için yaptıklarını anlatınca başta Esra Ezmeci olmak üzere herkes ufak çaplı bir şok yaşadı.
Evde yangınlar çıkartarak suçu üç harflilere atmayı planlayan kadın kısa sürede bu planı harekete geçirirken, kibritle ufak yangınlar çıkarttığını itiraf etti.
Mutfak perdesinden başlayarak evi yakmaya başlayan kadın kayınvalidesi ve kayınpederini bir türlü inandıramayınca işleri büyütüp daha büyük yangınlar çıkarmaya başlıyor.
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Kayınvalidesinin yatak odasını ve evindeki tüm eşyayı yaktığını söyleyen kadın sonunda onları üç harflilerin yaptığına inandırdığını söylerken, bundan evdeki kimsenin haberi olmadığının altını çizip itirafını onların da televizyondan öğreneceğini belirtti.
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