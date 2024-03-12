Takipçilerine "Bana Soru Sor" Diyen Esra Ezmeci'ye Gelen Şaşırtan Sorular
Takipçilerine "Bana Soru Sor" Diyen Esra Ezmeci'ye Gelen Şaşırtan Sorular
Sosyal medya hesabını aktif kullanan klinik psikolog Esra Ezmeci, takipçileriyle sık sık soru-cevap etkinliği düzenliyor. Takipçilerine yine 'bana soru sor' diyen Ezmeci'ye gelen sorular ise insanı çıldırtan cinsten.
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Sosyal medya paylaşımları, kitapları ve son olarak da Beyaz TV'de yayınlanan programıyla gündemden düşmeyen klinik psikolog Esra Ezmeci yine kendisine sorulan sorularla viral oldu.
Instagram hesabından yaptığı soru-cevap etkinliklerinde kendisine yöneltilen abuk sorular bizleri sık sık şaşırtırken, son yaptığı soru-cevapta kendisine yöneltilen sorular yine şaşırtmadı.
Rus komşusunun eşiyle merhabalaşırken sarıldığından yakınan bir takipçiye "Sarılmasa daha iyi" diyen Ezmeci, bu durumun çok yakın kişiler arasında normal olacağını ekledi.
Bir soru daha yanıtlayan Ezmeci, bu defa bir takipçisinden "Eşim beni cezaevinde aldatıyor" feryadıyla karşılaştı.
Ezmeci'ye ne yapması gerektiğini soran takipçiye Ezmeci, "Orada nasıl aldatıyor? Belli ki akıllanmamış" derken, takipçisine yol yakından dönmesini tavsiye etti.
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