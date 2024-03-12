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Komedyen Kaan Sekban'dan Güldüren "Kızılcık Şerbeti" Eleştirisi

Komedyen Kaan Sekban'dan Güldüren "Kızılcık Şerbeti" Eleştirisi

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 10:03 Son Güncelleme: 12.03.2024 - 10:04

Show TV'nin reytingleri altüst eden dizisi Kızılcık Şerbeti her yeni bölümde biri daha da şaşırtmaya devam ederken, komedyen Kaan Sekban, Kızılcık Şerbeti'nin hızlı senaryosuna güldüren bir göndermede bulundu.

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Show TV'nin reytingleri tek başına altüst eden dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmak bilmiyor.

Show TV'nin reytingleri tek başına altüst eden dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmak bilmiyor.

Sabah ayrı akşam ayrı yaşayan Görkem, 70'inden sonra baba olmaya hazırlanan Apo, evli sevgilisine uyup tesettüre giren Çimen ve daha pek çoğunu izlediğimiz Kızılcık Şerbeti'nde "maşallah" dediğimizin başına 3 bölüme bambaşka şeyler geliyor.

Sabah ayrı akşam ayrı yaşayan Görkem, 70'inden sonra baba olmaya hazırlanan Apo, evli sevgilisine uyup tesettüre giren Çimen ve daha pek çoğunu izlediğimiz Kızılcık Şerbeti'nde "maşallah" dediğimizin başına 3 bölüme bambaşka şeyler geliyor.

Her yeni bölümde "En fazla ne olabilir?" diyerek ekran başına geçtiğimiz Kızılcık Şerbeti'ni ani olay gelişimi nedeniyle kalp hastalarının izlememesi gerekirken, Şerbo'daki bu hızlı senaryoya komedyen Kaan Sekban'dan da yorum geldi.

Her yeni bölümde "En fazla ne olabilir?" diyerek ekran başına geçtiğimiz Kızılcık Şerbeti'ni ani olay gelişimi nedeniyle kalp hastalarının izlememesi gerekirken, Şerbo'daki bu hızlı senaryoya komedyen Kaan Sekban'dan da yorum geldi.

Ayşe Balıbey'le YouTube'da Gömercin Kuşları adlı bir kanalı bulunan Kaan Sekban, dizi ve film eleştirileri yaptığı kanalına Kızılcık Şerbeti eleştirisi yapılması için baskı gördüğünü esprili bir paylaşımla belirtti.

Ayşe Balıbey'le YouTube'da Gömercin Kuşları adlı bir kanalı bulunan Kaan Sekban, dizi ve film eleştirileri yaptığı kanalına Kızılcık Şerbeti eleştirisi yapılması için baskı gördüğünü esprili bir paylaşımla belirtti.

Her an her şeyin olabildiği Kızılcık Şerbeti'ni incelemek için "Rüzgar'ın hamile kalıp, Fatih'in tesettüre girmesini" bekleyeceklerini belirten Sekban, Şerbo'ya güldüren bir eleştiride bulundu.

Her an her şeyin olabildiği Kızılcık Şerbeti'ni incelemek için "Rüzgar'ın hamile kalıp, Fatih'in tesettüre girmesini" bekleyeceklerini belirten Sekban, Şerbo'ya güldüren bir eleştiride bulundu.
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Kısır olan Mustafa'nın bile bebek sahibi olduğu Şerbo'da bu ne ki?

Kısır olan Mustafa'nın bile bebek sahibi olduğu Şerbo'da bu ne ki?

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Vallahi biz bu eleştiriye biraz hak verdik. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Vallahi biz bu eleştiriye biraz hak verdik. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Rüzgarla Pembe, Mustafa ile Sönmez Anne aşk yaşamaları lazım.