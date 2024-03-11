Survivor Nagihan'ın Hayranı, Vücuduna Yaptırdığı Dövmeyle 'Desteğin Böylesi' Dedirtti
Survivor Nagihan'ın Hayranı, Vücuduna Yaptırdığı Dövmeyle 'Desteğin Böylesi' Dedirtti
Kaynak: https://twitter.com/konusals/status/1...
Survivor'ın iddialı yarışmacıları arasında Nagihan Karadere yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sakatlanan Nagihan, yarışmaya devam etme kararı almıştı. Her yarışmacının binlerce destekleyicisi bulunurken Negihan'ın hayranları desteği bir üst seviyeye taşıdı. Bileğine Nagihan Karadere yazdıran Twitter kullanıcısının paylaşımı ve detaylar içeriğimizde...👇
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Survivor All Star, bu sezona damga vuran programlardan bir tanesi.
Yarışmanın en dişli isimlerinden bir tanesi de şüphesiz Nagihan Karadere...
Kendisine de geçtiğimiz haftalarda nazar değdi ve yarışma sırasında dizinden sakatlandı.
Nagihan, durumu ciddi olsa da Survivor'a devam etmeyi seçti. İyileşme göstermediği durumda İstanbul'a dönerek ameliyat olacağını söyledi.
İzleyicilerin yarışma içerisinde desteklediği isimler bulunurken Nagihan Karadere'nin hayranları da oldukça fazla.
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Öyle ki bir hayranı, Nagihan Karadere'yi vücuduna kazıdı ve bileğine Nagihan Karadere yazdırdı.
Dövme yapılma anına ait paylaşımları şöyle bırakalım.👇
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Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşıma yorumlar da gecikmedi.👇
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Kendisini destekleyenler de oldu;
Verdiği kararı eleştirenler de...
Ancak tabii ki her zaman dediğimiz gibi herkesin hayatına kimse karışamaz.
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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