Survivor Nagihan'ın Hayranı, Vücuduna Yaptırdığı Dövmeyle 'Desteğin Böylesi' Dedirtti

Survivor'ın iddialı yarışmacıları arasında Nagihan Karadere yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sakatlanan Nagihan, yarışmaya devam etme kararı almıştı. Her yarışmacının binlerce destekleyicisi bulunurken Negihan'ın hayranları desteği bir üst seviyeye taşıdı. Bileğine Nagihan Karadere yazdıran Twitter kullanıcısının paylaşımı ve detaylar içeriğimizde...👇