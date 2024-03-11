Görüş Bildir
Haberler
TV
Survivor Nagihan'ın Hayranı, Vücuduna Yaptırdığı Dövmeyle 'Desteğin Böylesi' Dedirtti

Survivor Nagihan'ın Hayranı, Vücuduna Yaptırdığı Dövmeyle 'Desteğin Böylesi' Dedirtti

survivor
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
11.03.2024 - 19:36

Survivor'ın iddialı yarışmacıları arasında Nagihan Karadere yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sakatlanan Nagihan, yarışmaya devam etme kararı almıştı. Her yarışmacının binlerce destekleyicisi bulunurken Negihan'ın hayranları desteği bir üst seviyeye taşıdı. Bileğine Nagihan Karadere yazdıran Twitter kullanıcısının paylaşımı ve detaylar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://twitter.com/konusals/status/1...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Survivor All Star, bu sezona damga vuran programlardan bir tanesi.

Survivor All Star, bu sezona damga vuran programlardan bir tanesi.

Programda, elenen yarışmacıların yanında sakatlanarak veda etmek zorunda kalan isimler de oldu.

Yarışmanın en dişli isimlerinden bir tanesi de şüphesiz Nagihan Karadere...

Yarışmanın en dişli isimlerinden bir tanesi de şüphesiz Nagihan Karadere...

Kendisine de geçtiğimiz haftalarda nazar değdi ve yarışma sırasında dizinden sakatlandı.

Kendisine de geçtiğimiz haftalarda nazar değdi ve yarışma sırasında dizinden sakatlandı.

Durumu ciddi olan Nagihan'ın iç yan bağında, ön çapraz bağında, dış menisküsünde yırtık bulunuyor.

Nagihan, durumu ciddi olsa da Survivor'a devam etmeyi seçti. İyileşme göstermediği durumda İstanbul'a dönerek ameliyat olacağını söyledi.

Nagihan, durumu ciddi olsa da Survivor'a devam etmeyi seçti. İyileşme göstermediği durumda İstanbul'a dönerek ameliyat olacağını söyledi.

İzleyicilerin yarışma içerisinde desteklediği isimler bulunurken Nagihan Karadere'nin hayranları da oldukça fazla.

İzleyicilerin yarışma içerisinde desteklediği isimler bulunurken Nagihan Karadere'nin hayranları da oldukça fazla.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Öyle ki bir hayranı, Nagihan Karadere'yi vücuduna kazıdı ve bileğine Nagihan Karadere yazdırdı.

Öyle ki bir hayranı, Nagihan Karadere'yi vücuduna kazıdı ve bileğine Nagihan Karadere yazdırdı.

Dövme yapılma anına ait paylaşımları şöyle bırakalım.👇

👇

👇

👇

👇

Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşıma yorumlar da gecikmedi.👇

Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşıma yorumlar da gecikmedi.👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kendisini destekleyenler de oldu;

Kendisini destekleyenler de oldu;
twitter.com

Verdiği kararı eleştirenler de...

Verdiği kararı eleştirenler de...
twitter.com

Ancak tabii ki her zaman dediğimiz gibi herkesin hayatına kimse karışamaz.

Ancak tabii ki her zaman dediğimiz gibi herkesin hayatına kimse karışamaz.
twitter.com

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

İlginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?