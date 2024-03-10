Survivor Atakan'ın Oğlu Aslan'ın Ekranda Poyraz'ı Görünce Yaptığı Hareket Herkesi Şoke Etti!
Survivor Atakan'ın Oğlu Aslan'ın Ekranda Poyraz'ı Görünce Yaptığı Hareket Herkesi Şoke Etti!
Survivor All Star'da gerilim bir türlü bitmek bilmiyor. Yarışmacılar arasında süren tartışmalar ailelerine de yansıdı. Yarışmacıların eşleri ve sevgilileri derken bu kez tartışmalara dahil olan isim Avatar Atakan'ın oğlu Aslan oldu.
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Survivor All Star'ın en önemli seyircilerinden biri Avatar Atakan'ın oğlu Aslan.
Babası Survivor'a katıldıktan sonra ekran karşısından ayrılmayan Aslan, babasının oyun kaybetmesine tahammül edemiyor.
Ancak yaptıkları bununla da sınırlı kalmıyor. Ekran karşısında babasının tartıştığı isimleri bir bir hafızasına atan Aslan, yarışmacıları ekranda görünce tepkisini esirgemiyor.
Daha önce "Mutlu musun Ogeday?" diye tepki veren minik Aslan, bu kez de ekranda Poyraz'ı görünce sakinliğini koruyamadı.
"Yen şu Poyraz'ı yetsin!" diyen Aslan bunlarla da kalmadı.
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Ekranda gördüğü Poyraz'a tokat atarak görenleri şaşırttı.
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