Kardeşlerim'in Son Bölümü Üzüntüye Boğdu: Hangi Sevilen Karakter Birkaç Aylık Ömrü Kaldığını Öğrendi?
Kardeşlerim'in Son Bölümü Üzüntüye Boğdu: Hangi Sevilen Karakter Birkaç Aylık Ömrü Kaldığını Öğrendi?
Dört sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde sık sık birilerinin ölmesi tepki çekmişti. Dizinin yayınlanan son bölümünde sevilen karakterlerden biri daha birkaç aylık ömrü kaldığını öğrendi.
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Dört sezondur ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kardeşlerim, cumartesi akşamlarının en sevilen yapımlarından biri.
Ancak dizinin özellikle dördüncü sezonunda sevilen karakterler bir bir diziden ayrılmaya başladı.
Üstelik tüm karakterlerin diziden çıkma şekli aynıydı: Hepsi öldü!
Tüm gidenler yetmezmiş gibi şimdi bir de dizinin sevilen karakteri Akif tümör olduğunu ve 3-4 aylık ömrü kaldığını öğrendi.
Bakalım Akif'in hikayesinde neler göreceğiz? İzleyip görelim!
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