Bahar'ın Senaristi Ayça Üzüm Paylaşımıyla Herkesi Duygulandırdı: "Sesim Çıkmasın Diye Dolaba Saklanırdım"
Bahar'ın Senaristi Ayça Üzüm Paylaşımıyla Herkesi Duygulandırdı: "Sesim Çıkmasın Diye Dolaba Saklanırdım"
Sezona harika bir giriş yapan Bahar, güçlü kadın temasıyla daha ilk bölümden izleyiciyi kazanmayı başardı. Dördüncü bölümüyle de sezonun reyting rekorunu kıran dizi büyük ses getirmeye devam ediyor. 8 Mart'ta yapılan yürüyüşte diziden repliklerle hazırlanan pankartlar da bunun en büyük göstergelerinden. Dizinin senaristi Ayça Üzüm, o pankartlarla yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bahar sezona ortasından girmesine rağmen sezonun en sevilen yapımlarından biri olmayı başardı. Bahar'ın hikayesi hepimizi ayağa kaldırdı resmen.
20 yıl boyunca baskılanan, psikolojik şiddet görse de bunun farkında olmayan Bahar; ölümle burun buruna gelip elini tutacak kimseyi görmeyince ayağa kalktı.
Aynı anda dramı ve komediyi izlediğimiz dizide her şey o kadar sevildi ki, 8 Mart'ta yürüyüşe katılan kadınlarımız hazırladıkları pankartlara diziden repliklere ya da olaylara yer verdi.
Dizinin senaristi Ayça Üzüm Kadınlar Günü'nde hazırlanan pankartlar ve kendisine yapılan yorumlarla son derece duygusal bir mesaj paylaştı 👇
"Bahar, yayınlanalı dört hafta oldu… Öyle bir rüzgara sebep oldu ki, saçlarımızın uçuşmaması mümkün değil… Çalışmaktan henüz farkına varamadım dün geceye kadar…"
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Çok ‘an’ı yaşayabilen biri değilim. Elbette bir dizi yaptığımızın da farkındayım. Büyük cümleler kurmak değil de, gardım düştüğünde güç almak için mıhlıyorum bu anı."
"Haftalardır aldığımız onlarca mesaj, youtube yorumlarında kadınların birbirine destek ve sevgi dolu sarılmaları, sayısız psikologdan, psikiyatristten gelen “Bu hafta terapide Bahar’ı konuştuk” mesajları.. Yalnız hissetmemek ne güzel🌸🙏🏼"
"Ama dün gece ve bu sabah 8 Mart’ta , Bahar’a ithafen yazılan dövizleri gördüğümde, çok uzun zaman sonra ilk kez mutluluktan ağladım."
"Zor bir evde, şiddetin pek çok haliyle kaynaşık, annesiz, tek başına bir kız çocuğu olarak büyüdüm. Kalabalıklar da, çok yakınlar da susardı. Ben de genelde sesim çıkmasın diye dolaba saklanırdım."
"Kadınların birbirine omuz verdiği, ses olduğu bir günde yazdığım bir cümleyle karşılaşınca, bu sabah o kız çocuğunu dolaptan çıkardım."
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Artık korkmana gerek yok. Hepsi geçti. Kız kardeşlerin burada. Bu Bahar sizin olsun bu arada... 🙏🏼🧿🌸 Ve tabii ki #tümörlerkapatılsın"
Başarılı senaristi tüm yazdıkları ve ona yazılanlar herkesi duygulandırdı. Tüm kadınların mutlu olduğu bir dünya dileğiyle...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda