Bahar'ın Senaristi Ayça Üzüm Paylaşımıyla Herkesi Duygulandırdı: "Sesim Çıkmasın Diye Dolaba Saklanırdım"

Sezona harika bir giriş yapan Bahar, güçlü kadın temasıyla daha ilk bölümden izleyiciyi kazanmayı başardı. Dördüncü bölümüyle de sezonun reyting rekorunu kıran dizi büyük ses getirmeye devam ediyor. 8 Mart'ta yapılan yürüyüşte diziden repliklerle hazırlanan pankartlar da bunun en büyük göstergelerinden. Dizinin senaristi Ayça Üzüm, o pankartlarla yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.