Yargı'nın Yeni İclal Savcısı Defne Kayalar, Meğerse 10 Yıllık Eşiyle Aynı Diziye Gelmiş!
Yargı'nın Yeni İclal Savcısı Defne Kayalar, Meğerse 10 Yıllık Eşiyle Aynı Diziye Gelmiş!
Reyting rekorları kıran Yargı dizisine son olarak Savcı İclal karakteriyle Defne Kayalar dahil oldu. Bugüne kadar pek çok projede izlediğimiz Defne Kayalar, başarılı oyunculuğuyla dikkat çekti. Sosyal medyada araştırılan oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu.
Defne Kayalar'ın 10 yıllık eşiyle aynı dizide olduğunu biliyor muydunuz?
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'ya başarılı oyuncu Defne Kayalar Savcı İclal rolüyle dahil oldu.
Defne Kayalar'ı bugüne kadar pek çok dizi ve filmde görmüş, başarılı oyunculuğunu ise takdir etmiştik.
Ekranlara dönüşüyle adından söz ettiren Defne Kayalar'ın özel hayatı da merak konusu oldu haliyle.
Oyuncu Defne Kayalar, Yargı dizisine gelerek, eşiyle de aynı dizide yer almaya başladı!
Defne Kayalar'ın eşi, Yargı dizisinin başarılı yönetmeni Ali Bilgin'den başkası değil;
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Defne Kayalar ve Ali Bilgin çifti, ilişkilerini ise magazin gündeminden olduğunca uzak tutmaya çalışıyor.
İlişkileri dolu dizgin devam eden ikilinin yan yana görüntülendikleri anlar da haliyle oldukça az.
Ancak bu çifti bir projede beraber görüşümüz, bir ilk değil. Defne Kayalar, Ali Bilgin'in yönettiği Menajerimi Ara dizisinin bir bölümüne konuk oyuncu olarak dahil olmuştu.
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