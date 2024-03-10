Yargı'nın Yeni İclal Savcısı Defne Kayalar, Meğerse 10 Yıllık Eşiyle Aynı Diziye Gelmiş!

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, uluslararası Emmy Ödülü de dahil olmak üzere bugüne kadar pek çok ödül kazandı. Pazar günlerinin vazgeçilmez dizisi olan Yargı, 3. sezonuyla ekranlara geliyor.