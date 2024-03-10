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Yargı'nın Yeni İclal Savcısı Defne Kayalar, Meğerse 10 Yıllık Eşiyle Aynı Diziye Gelmiş!

Yargı'nın Yeni İclal Savcısı Defne Kayalar, Meğerse 10 Yıllık Eşiyle Aynı Diziye Gelmiş!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.03.2024 - 09:18

Reyting rekorları kıran Yargı dizisine son olarak Savcı İclal karakteriyle Defne Kayalar dahil oldu. Bugüne kadar pek çok projede izlediğimiz Defne Kayalar, başarılı oyunculuğuyla dikkat çekti. Sosyal medyada araştırılan oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. 

Defne Kayalar'ın 10 yıllık eşiyle aynı dizide olduğunu biliyor muydunuz?

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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'ya başarılı oyuncu Defne Kayalar Savcı İclal rolüyle dahil oldu.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'ya başarılı oyuncu Defne Kayalar Savcı İclal rolüyle dahil oldu.

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, uluslararası Emmy Ödülü de dahil olmak üzere bugüne kadar pek çok ödül kazandı. Pazar günlerinin vazgeçilmez dizisi olan Yargı, 3. sezonuyla ekranlara geliyor.

Defne Kayalar'ı bugüne kadar pek çok dizi ve filmde görmüş, başarılı oyunculuğunu ise takdir etmiştik.

Defne Kayalar'ı bugüne kadar pek çok dizi ve filmde görmüş, başarılı oyunculuğunu ise takdir etmiştik.

Medcezir dizisiyle akıllarımıza kazınan Defne Kayalar, daha sonra pek çok dijital projede yer aldı. Hakan: Muhafız, Bir Başkadır ve Kuş Uçuşu'nda önemli rollerde izledik kendisini.

Ekranlara dönüşüyle adından söz ettiren Defne Kayalar'ın özel hayatı da merak konusu oldu haliyle.

Ekranlara dönüşüyle adından söz ettiren Defne Kayalar'ın özel hayatı da merak konusu oldu haliyle.

Peki Defne Kayalar'ın yaklaşık 10 yıldır evli olduğunu biliyor muydunuz?

Oyuncu Defne Kayalar, Yargı dizisine gelerek, eşiyle de aynı dizide yer almaya başladı!

Oyuncu Defne Kayalar, Yargı dizisine gelerek, eşiyle de aynı dizide yer almaya başladı!

Defne Kayalar'ın eşi, Yargı dizisinin başarılı yönetmeni Ali Bilgin'den başkası değil;

Defne Kayalar'ın eşi, Yargı dizisinin başarılı yönetmeni Ali Bilgin'den başkası değil;
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Defne Kayalar ve Ali Bilgin çifti, ilişkilerini ise magazin gündeminden olduğunca uzak tutmaya çalışıyor.

Defne Kayalar ve Ali Bilgin çifti, ilişkilerini ise magazin gündeminden olduğunca uzak tutmaya çalışıyor.

İlişkileri dolu dizgin devam eden ikilinin yan yana görüntülendikleri anlar da haliyle oldukça az.

İlişkileri dolu dizgin devam eden ikilinin yan yana görüntülendikleri anlar da haliyle oldukça az.

Ancak bu çifti bir projede beraber görüşümüz, bir ilk değil. Defne Kayalar, Ali Bilgin'in yönettiği Menajerimi Ara dizisinin bir bölümüne konuk oyuncu olarak dahil olmuştu.

Ancak bu çifti bir projede beraber görüşümüz, bir ilk değil. Defne Kayalar, Ali Bilgin'in yönettiği Menajerimi Ara dizisinin bir bölümüne konuk oyuncu olarak dahil olmuştu.

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