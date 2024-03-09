Survivor’da Nagihan Şoku: Acun Ilıcalı Açıkladı; Nagihan Survivor’a Veda mı Ediyor?

Survivor’da geçtiğimiz haftalarda yapılan yarışma sırasında dizinden sakatlanarak hastaneye kaldırılan Nagihan’ın son durumu belli oluyor. Acun Ilcalı, acil durum konseyi organize etti, Nagihan gözyaşları ile katıldı. Yeni bölüm tanıtımında göstrilen bölümde; Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada Nagihan’ın sakatlığının çok büyük olduğunu belirtirken verilen karar yeni bölümde ortaya çıkacak.