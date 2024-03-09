Survivor’da Nagihan Şoku: Acun Ilıcalı Açıkladı; Nagihan Survivor’a Veda mı Ediyor?
Survivor’da Nagihan Şoku: Acun Ilıcalı Açıkladı; Nagihan Survivor’a Veda mı Ediyor?
Survivor’da geçtiğimiz haftalarda yapılan yarışma sırasında dizinden sakatlanarak hastaneye kaldırılan Nagihan’ın son durumu belli oluyor. Acun Ilcalı, acil durum konseyi organize etti, Nagihan gözyaşları ile katıldı. Yeni bölüm tanıtımında göstrilen bölümde; Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada Nagihan’ın sakatlığının çok büyük olduğunu belirtirken verilen karar yeni bölümde ortaya çıkacak.
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Survivor’da Nagihan Karadere belirsizliği sona eriyor.
Herkes, Survivor tarihinin en iddialı ve hırslı isimlerinden biri olan Nagihan Karadere’nin yarışmadan diskalifiye mi edileceğini merak ediyordu.
Nagihan’ın durumu belli oldu, Acun Ilıcalı Nagihan için Acil Durum Konseyi organize etti.
Yeni bölüm tanıtımında yer alan bölümde dizindeki sargı ile konseye gelen Nagihan uzun süre ağladı.
Acun Ilıcalı Nagihan ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
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"sen bizim için önemli bir yarışmacısın ama sağlığın daha önemli bir konu."
Acun Ilıcalı'nın konuşması karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Nagihan'ın durumu yeni bölümde ortaya çıkacak.
İşte Survivor yeni bölüm tanıtımında yer alan o anlar...
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