Survivor’da Yunus Emre Berna Kavgası Acun Ilıcalı’yı Kızdırdı: Survivor’da Yunus Emre Diskalifiye mi Oldu?

Survivor’daki dokunulmazlık oyununda yaşanan Yunus Emre - Berna kavgası Ada Konseyine taşındı. Yaşananlar sonrasında yine kızan Acun Ilıcalı Yunus Emre’nin hareketlerine büyük tepki gösterdi. Yunus Emre ile uzun bir konuşma yapan Acun Ilıcalı, yarışmacıya “Sana bundan sonraki 4 ödülden yararlanmama cezası veriyoruz. Bu tip hareketler yaptıkça a ödül yüzü görmeyeceksin. Burası kimsenin imparatorluğu değil” dedi.