Survivor’da Yunus Emre Konseyi Terk Etti: Eşi, Acun Ilıcalı ve Yarışmacıları Sert Sözlerle Eleştirdi
Survivor’da Yunus Emre Konseyi Terk Etti: Eşi, Acun Ilıcalı ve Yarışmacıları Sert Sözlerle Eleştirdi
Survivor All Star’da son bölüme damgasını vuran Yunus Emre ile Berna arasındaki kavga sonrasında Yunus Emre’ye verilen 4 ödülden men cezasına eşinden çok sert tepki geldi. Yunus Emre’nin eşi Beria Özden, hem diğer yarışmacıları hem de Acun Ilıcalı’yı çok sert sözlerle eleştirdi.
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Survivor 2024’ün son bölümünde Yunus Emre ile Berna arasında çıktı. Yaşanan büyük gerginlik sonrasında konu konseye taşındı.
Acun Ilıcalı yaşananlar sonrasında Yunus Emre ile sert bir konuşma gerçekleştirdi ve şunları söyledi:
Bu konuşma sonrasında Yunus Emre konseyden çıkmak istedi ve ayrıldı.
Yarışma sırasında yaşanan kavgaya ve sonrasında Yunus Emre’ye verilen 4 ödül cezasına eşi Beria Özden’den tepki geldi.
Özden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hem diğer yarışmacıları hem de Acun Ilıcalı’yı sert bir dille eleştirdi.
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İşte Beria Özden’in yaptığı paylaşımlardan bazıları:
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