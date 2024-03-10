Survivor’da Yunus Emre Konseyi Terk Etti: Eşi, Acun Ilıcalı ve Yarışmacıları Sert Sözlerle Eleştirdi

“Olayı net şekilde izledim. Berna’nın senin üzerine gelmesine gerek yok. Hakan konuyu uzatıyor, senin üzerine geliyor. Hepsini çok iyi anlıyorum. Ben burada hiçbir kadın yarışmacıya senin söylediğin sözleri söylettirmem. Senin konuşman bizim kurallarımızın dışında. Kadınlarla öyle konuşamazsın. Sinirli olabilirsin bu bizi ilgilendirmiyor. Biz ortamımızda senin konuştuğun kelimleri duymak istemiyoruz. Seyrettiğim görüntülerde sen defalarca söylüyorsun. Buranın kuralları var. İnsanları tehdit etmen şunu gösterdi bize; sen verdiğimiz cezalarla bir türlü uslanmıyorsun. Biz ceza verdikçe sen aynı şeyleri yapıyorsun. Biz ceza veriyoruz sen aynı şeyleri yapıyorsun. Ben böyle şeylere müsaade edemeyiz. Senin konuşma üslubunu kabul etmiyorum. Ceza verdikçe de sen geri adım atmıyorsun. Kendini tutacaksın, tutmayacaksan sonucuna katlancaksın. Sen yaptıkça biz de yaparız. 2 ödül falan verdiğimizde sana yetmiyor, sen pas geçiyorsun. Sana bundan sonraki 4 ödülden yararlanmama cezası veriyoruz. Bu tip hareketler yaptıkça a ödül yüzü görmeyeceksin. Burası kimsenin imparatorluğu değil. Yapamazsın, yaparsan da sonucuna katlanacaksın.”