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Survivor’da Yunus Emre Konseyi Terk Etti: Eşi, Acun Ilıcalı ve Yarışmacıları Sert Sözlerle Eleştirdi

Survivor’da Yunus Emre Konseyi Terk Etti: Eşi, Acun Ilıcalı ve Yarışmacıları Sert Sözlerle Eleştirdi

Acun Ilıcalı survivor
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
10.03.2024 - 14:16

Survivor All Star’da son bölüme damgasını vuran Yunus Emre ile Berna arasındaki kavga sonrasında Yunus Emre’ye verilen 4 ödülden men cezasına eşinden çok sert tepki geldi. Yunus Emre’nin eşi Beria Özden, hem diğer yarışmacıları hem de Acun Ilıcalı’yı çok sert sözlerle eleştirdi. 

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Survivor 2024’ün son bölümünde Yunus Emre ile Berna arasında çıktı. Yaşanan büyük gerginlik sonrasında konu konseye taşındı.

Survivor 2024’ün son bölümünde Yunus Emre ile Berna arasında çıktı. Yaşanan büyük gerginlik sonrasında konu konseye taşındı.

Acun Ilıcalı yaşananlar sonrasında Yunus Emre ile sert bir konuşma gerçekleştirdi ve şunları söyledi:

Acun Ilıcalı yaşananlar sonrasında Yunus Emre ile sert bir konuşma gerçekleştirdi ve şunları söyledi:

“Olayı net şekilde izledim. Berna’nın senin üzerine gelmesine gerek yok. Hakan konuyu uzatıyor, senin üzerine geliyor. Hepsini çok iyi anlıyorum. Ben burada hiçbir kadın yarışmacıya senin söylediğin sözleri söylettirmem. Senin konuşman bizim kurallarımızın dışında. Kadınlarla öyle konuşamazsın. Sinirli olabilirsin bu bizi ilgilendirmiyor. Biz ortamımızda senin konuştuğun kelimleri duymak istemiyoruz. Seyrettiğim görüntülerde sen defalarca söylüyorsun. Buranın kuralları var. İnsanları tehdit etmen şunu gösterdi bize; sen verdiğimiz cezalarla bir türlü uslanmıyorsun. Biz ceza verdikçe sen aynı şeyleri yapıyorsun. Biz ceza veriyoruz sen aynı şeyleri yapıyorsun. Ben böyle şeylere müsaade edemeyiz. Senin konuşma üslubunu kabul etmiyorum. Ceza verdikçe de sen geri adım atmıyorsun. Kendini tutacaksın, tutmayacaksan sonucuna katlancaksın. Sen yaptıkça biz de yaparız. 2 ödül falan verdiğimizde sana yetmiyor, sen pas geçiyorsun. Sana bundan sonraki 4 ödülden yararlanmama cezası veriyoruz. Bu tip hareketler yaptıkça a ödül yüzü görmeyeceksin. Burası kimsenin imparatorluğu değil. Yapamazsın, yaparsan da sonucuna katlanacaksın.”

Bu konuşma sonrasında Yunus Emre konseyden çıkmak istedi ve ayrıldı.

Bu konuşma sonrasında Yunus Emre konseyden çıkmak istedi ve ayrıldı.

Yarışma sırasında yaşanan kavgaya ve sonrasında Yunus Emre’ye verilen 4 ödül cezasına eşi Beria Özden’den tepki geldi.

Yarışma sırasında yaşanan kavgaya ve sonrasında Yunus Emre’ye verilen 4 ödül cezasına eşi Beria Özden’den tepki geldi.

Özden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hem diğer yarışmacıları hem de Acun Ilıcalı’yı sert bir dille eleştirdi.

Özden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hem diğer yarışmacıları hem de Acun Ilıcalı’yı sert bir dille eleştirdi.
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İşte Beria Özden’in yaptığı paylaşımlardan bazıları:

İşte Beria Özden’in yaptığı paylaşımlardan bazıları:

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