Mafya Rolü Oynayan Mustafa Üstündağ Çizgi Filmlerde Bile LGBT Propagandası Yapıldığını Söyleyerek İsyan Etti
Mafya Rolü Oynayan Mustafa Üstündağ Çizgi Filmlerde Bile LGBT Propagandası Yapıldığını Söyleyerek İsyan Etti
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi kadrosuna yeni dahil olan isimlerden ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Sabah'tan İlker Gezici'nin sorularına yanıt verdi. Akıllara 'Muro' rolüyle kazınan Üstündağ, 10 yaşındaki oğlu Kaan için dikkat ettiği noktalara değinirken, 'çizgi filmlerde LGBT propagandası yapılıyor' diyerek isyan etti.
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Yıllardır birbirinden farklı rollerde birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıksa da ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ büyük bir kesimin gözünde Kurtlar Vadisi'nin Muro'su olarak kaldı.
Daha sonra yine farklı yapımlarda rol alsa da mafyavari roller peşini bırakmadı desek doğru olur.
Son olarak yine Oktay Kaynarca'nın kaleminden çıkan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine dahil olan Mustafa Üstündağ, "Behçet Şavlı" karakterine hayat veriyor.
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine çok hızlı ve beklenmedik bir şekilde katıldığını söyleyen Mustafa Üstündağ, ekibe hiç yabancılık çekmediğini söyledi.
Sohbet sırasında 10 yaşındaki oğlu Kaan'ın, babasının oyuncu olması hakkındaki düşüncelerine geliyor konu. Minik Üstündağ bazen babasının oyuncu olmasından bunalıyormuş.
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Diğer bir yandan günümüzün en dikkat çeken konularından biri sosyal medya. Artık yaş farketmeksizin herkesin kullandığı sosyal medya için Mustafa Üstündağ'ın, oğluna ne konularda dikkat ettiği soruluyor.
Oğlu Kaan'ı bir dönem dijital platformlardan uzak tuttuğunu dile getiren Mustafa Üstündağ, çizgi filmlerde LGBT propagandası yapıldığını söyleyerek isyan etti.
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aaa ne kadar duyarlı bı göt 😃😃
çizgi filmlerde islamiyet propogandası da yapılıyor.. oğlanın içinden hangisi geliyorsa? mesela biz red kit tommiks teksasla büyüdük don kişotla olgunlaştık ... Devamını Gör