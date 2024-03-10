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Mafya Rolü Oynayan Mustafa Üstündağ Çizgi Filmlerde Bile LGBT Propagandası Yapıldığını Söyleyerek İsyan Etti

Mafya Rolü Oynayan Mustafa Üstündağ Çizgi Filmlerde Bile LGBT Propagandası Yapıldığını Söyleyerek İsyan Etti

Ben Bu Cihana Sığmazan
GNS
GNS - Onedio Editörü
10.03.2024 - 16:35

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi kadrosuna yeni dahil olan isimlerden ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Sabah'tan İlker Gezici'nin sorularına yanıt verdi. Akıllara 'Muro' rolüyle kazınan Üstündağ, 10 yaşındaki oğlu Kaan için dikkat ettiği noktalara değinirken, 'çizgi filmlerde LGBT propagandası yapılıyor' diyerek isyan etti.

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Yıllardır birbirinden farklı rollerde birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıksa da ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ büyük bir kesimin gözünde Kurtlar Vadisi'nin Muro'su olarak kaldı.

Yıllardır birbirinden farklı rollerde birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıksa da ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ büyük bir kesimin gözünde Kurtlar Vadisi'nin Muro'su olarak kaldı.

2000 yılından beridir birbirinden başarılı projede rol alan Üstündağ, pek çok dizide karşımıza çıksa da esas yükselişini Kurtlar Vadisi Pusu'da Muro karakteriyle yaşamıştı.

Daha sonra yine farklı yapımlarda rol alsa da mafyavari roller peşini bırakmadı desek doğru olur.

Daha sonra yine farklı yapımlarda rol alsa da mafyavari roller peşini bırakmadı desek doğru olur.

Arka Sokaklar, Merhamet, Aşkın Kanunu, Çukur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerdeki başarılı performansıyla bir kez daha ciddi dram rollerine ne kadar yakıştığını göstermişti 47 yaşındaki isim.

Son olarak yine Oktay Kaynarca'nın kaleminden çıkan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine dahil olan Mustafa Üstündağ, "Behçet Şavlı" karakterine hayat veriyor.

Son olarak yine Oktay Kaynarca'nın kaleminden çıkan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine dahil olan Mustafa Üstündağ, "Behçet Şavlı" karakterine hayat veriyor.

Sabah'tan İlker Gezici'nin sorularına yanıt veren Mustafa Üstündağ, samimi açıklamaların altına imza attı elbette. Öncelikle 24 yıllık mesleği ve yer aldığı dizilerden bahsetti Üstündağ.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine çok hızlı ve beklenmedik bir şekilde katıldığını söyleyen Mustafa Üstündağ, ekibe hiç yabancılık çekmediğini söyledi.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine çok hızlı ve beklenmedik bir şekilde katıldığını söyleyen Mustafa Üstündağ, ekibe hiç yabancılık çekmediğini söyledi.

'Çok hızlı oldu. Sosyal medyada benim diziye gireceğime dair bir şeyler okumaya başladım. Sonra Oktay abi (Kaynarca) aradı beni, oynar mısın dedi, oynarım tabi ki seve seve dedim. Ekibi biliyorum, Oktay abiyi tanıyorum. Onun kurduğu dünyayı, insanlara nasıl davrandığını biliyorum. O yüzden hiç yabancılık çekmedim.'

Sohbet sırasında 10 yaşındaki oğlu Kaan'ın, babasının oyuncu olması hakkındaki düşüncelerine geliyor konu. Minik Üstündağ bazen babasının oyuncu olmasından bunalıyormuş.

Sohbet sırasında 10 yaşındaki oğlu Kaan'ın, babasının oyuncu olması hakkındaki düşüncelerine geliyor konu. Minik Üstündağ bazen babasının oyuncu olmasından bunalıyormuş.

'Oyunculuk mesleğine alıştı ama dışarıda bize gösterilen ilgiden biraz rahatsız olabiliyor. Bir yemek yiyeceğiz mesela, biri fotoğraf çektirmek için geliyor. Kırmıyorsun sonra ardı arkası kesilmiyor. Çocuk da bundan bunalabiliyor normal olarak. O yüzden bildiğimiz yerlere gidiyoruz.'

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Diğer bir yandan günümüzün en dikkat çeken konularından biri sosyal medya. Artık yaş farketmeksizin herkesin kullandığı sosyal medya için Mustafa Üstündağ'ın, oğluna ne konularda dikkat ettiği soruluyor.

Diğer bir yandan günümüzün en dikkat çeken konularından biri sosyal medya. Artık yaş farketmeksizin herkesin kullandığı sosyal medya için Mustafa Üstündağ'ın, oğluna ne konularda dikkat ettiği soruluyor.

Sosyal medya kullanımına dikkat ediyor musunuz? Endişeleniyor musunuz?' denince ünlü oyuncu dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor. 

'Bir ebeveyn olarak tabi ki endişeleniyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum.'

Oğlu Kaan'ı bir dönem dijital platformlardan uzak tuttuğunu dile getiren Mustafa Üstündağ, çizgi filmlerde LGBT propagandası yapıldığını söyleyerek isyan etti.

Oğlu Kaan'ı bir dönem dijital platformlardan uzak tuttuğunu dile getiren Mustafa Üstündağ, çizgi filmlerde LGBT propagandası yapıldığını söyleyerek isyan etti.

'Mesela Kaan'a bir dönem dijital platform izlettirmedim. Çizgi filmde bile LGBT propagandası yapılıyor. O yüzden fotoğrafını bile paylaşmıyorum.'

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fatih ates

aaa ne kadar duyarlı bı göt 😃😃

Kılıç

çizgi filmlerde islamiyet propogandası da yapılıyor.. oğlanın içinden hangisi geliyorsa? mesela biz red kit tommiks teksasla büyüdük don kişotla olgunlaştık ... Devamını Gör