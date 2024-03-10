Mafya Rolü Oynayan Mustafa Üstündağ Çizgi Filmlerde Bile LGBT Propagandası Yapıldığını Söyleyerek İsyan Etti

'Çok hızlı oldu. Sosyal medyada benim diziye gireceğime dair bir şeyler okumaya başladım. Sonra Oktay abi (Kaynarca) aradı beni, oynar mısın dedi, oynarım tabi ki seve seve dedim. Ekibi biliyorum, Oktay abiyi tanıyorum. Onun kurduğu dünyayı, insanlara nasıl davrandığını biliyorum. O yüzden hiç yabancılık çekmedim.'