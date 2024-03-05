Bahar Dizisinin Kötü Kadın Rengin'i Ecem Özkaya'nın Oğlu Hık Demiş Burnundan Düşmüş!

SHOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bahar dizisi ilk bölümünden itibaren tüm televizyon seyircisini kendine bağladı. Sosyal medyada herkesin övgülerle bahsettiği dizinin oyuncularının gerçek hayatta neler yaptığı da merak ediliyor elbette. Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya da Instagram'da oğlunun fotoğrafını paylaşınca herkes şaşkına döndü. Özkaya'nın oğlu hık demiş burnundan düşmüş ancak tıpkı annesi gibi ünlü olan babasını da andırmıyor değil!