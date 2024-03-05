Bahar Dizisinin Kötü Kadın Rengin'i Ecem Özkaya'nın Oğlu Hık Demiş Burnundan Düşmüş!
Bahar Dizisinin Kötü Kadın Rengin'i Ecem Özkaya'nın Oğlu Hık Demiş Burnundan Düşmüş!
SHOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bahar dizisi ilk bölümünden itibaren tüm televizyon seyircisini kendine bağladı. Sosyal medyada herkesin övgülerle bahsettiği dizinin oyuncularının gerçek hayatta neler yaptığı da merak ediliyor elbette. Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya da Instagram'da oğlunun fotoğrafını paylaşınca herkes şaşkına döndü. Özkaya'nın oğlu hık demiş burnundan düşmüş ancak tıpkı annesi gibi ünlü olan babasını da andırmıyor değil!
İçeriğin Devamı Aşağıda
SHOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bahar dizisi herkesi kısa sürede etkisi altına aldı bile!
Sosyal medya Demet Evgar'ın başarılı performansına gelen övgülerle dolup taşıyor.
Dizinin dikkat çeken karakterlerinden bir tanesi de Bahar'ın eşi Timur'la yasak aşk yaşayan Rengin.
Ünlü oyuncu Ecem Özkaya'nın hayat verdiği Rengin karakteri herkesin gözünde kötü kadın olsa da, güzel oyuncunun gerçek hayatta neler yaptığı oldukça merak ediliyor.
Şimdiye kadar pek çok popüler yapımda rol alan Ecem Özkaya, Bahar'dan önce Gönül Dağı ile seyirci karşısına çıkıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyal medyayı çok da aktif kullanmadığını söyleyebileceğimiz Ecem Özkaya, özel hayatıyla da seyircinin merak ettiği bir isim.
Yaptığı son üç paylaşımdan bir tanesi de yakışıklı oğlu Ahmet Kaan!
Profilinde çok fotoğraf olmasa da oğluyla olan pozlarını eklemeyi de ihmal etmemiş güzel oyuncu.
Peki Ahmet Kaan'ın babası kim derseniz, tıpkı annesi gibi ünlü bir oyuncu olan Mustafa Üstündağ!
Cümbür Cemaat Aile dizisi setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönen Ecem Özkaya ve Mustafa Üstündağ 2010 yılında evlenmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Evliliklerinin üçüncü yılında da oğulları Ahmet Kaan Üstündağ'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamışlardı.
10 yaşındaki Ahmet Kaan her ne kadar annesine çok benziyor olsa da babasını da andırmıyor değil.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda