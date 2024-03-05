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Bahar Dizisinin Kötü Kadın Rengin'i Ecem Özkaya'nın Oğlu Hık Demiş Burnundan Düşmüş!

Bahar Dizisinin Kötü Kadın Rengin'i Ecem Özkaya'nın Oğlu Hık Demiş Burnundan Düşmüş!

Bahar Dizi
GNS
GNS - Onedio Editörü
05.03.2024 - 09:07

SHOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bahar dizisi ilk bölümünden itibaren tüm televizyon seyircisini kendine bağladı. Sosyal medyada herkesin övgülerle bahsettiği dizinin oyuncularının gerçek hayatta neler yaptığı da merak ediliyor elbette. Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya da Instagram'da oğlunun fotoğrafını paylaşınca herkes şaşkına döndü. Özkaya'nın oğlu hık demiş burnundan düşmüş ancak tıpkı annesi gibi ünlü olan babasını da andırmıyor değil!

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SHOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bahar dizisi herkesi kısa sürede etkisi altına aldı bile!

SHOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bahar dizisi herkesi kısa sürede etkisi altına aldı bile!

Güney Kore yapımı Doctor Cha'dan uyarlanan Bahar, başrol isimleri ve başarılı senaryosuyla ilk bölümden tüm dikkatleri üstüne çekmişti. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrolünde olduğu dizinin yeni bölümleri şimdilerde sabırsızlıkla bekleniyor.

Sosyal medya Demet Evgar'ın başarılı performansına gelen övgülerle dolup taşıyor.

Sosyal medya Demet Evgar'ın başarılı performansına gelen övgülerle dolup taşıyor.

Komedi ve dramı bir arada yaşatan dizideki doğaçlama sahneler ve güncele ayak uyduran senaryo da bu denli izlenmesinin öncüsü oluyor elbette.

Dizinin dikkat çeken karakterlerinden bir tanesi de Bahar'ın eşi Timur'la yasak aşk yaşayan Rengin.

Dizinin dikkat çeken karakterlerinden bir tanesi de Bahar'ın eşi Timur'la yasak aşk yaşayan Rengin.

Timur ve Rengin'in üniversite yıllarında sevgili olduğunu öğrenmemiz de her şeyi daha karmaşık hale getirmişti bizler için. Aslında tüm sorunlar Timur'un başının altından çıkıyor diyebilir miyiz?

Ünlü oyuncu Ecem Özkaya'nın hayat verdiği Rengin karakteri herkesin gözünde kötü kadın olsa da, güzel oyuncunun gerçek hayatta neler yaptığı oldukça merak ediliyor.

Ünlü oyuncu Ecem Özkaya'nın hayat verdiği Rengin karakteri herkesin gözünde kötü kadın olsa da, güzel oyuncunun gerçek hayatta neler yaptığı oldukça merak ediliyor.

Sonuçta Bahar'ın hastaneye kabul edilmesi için gereken son oyu Rengin vermişti...

Şimdiye kadar pek çok popüler yapımda rol alan Ecem Özkaya, Bahar'dan önce Gönül Dağı ile seyirci karşısına çıkıyordu.

Şimdiye kadar pek çok popüler yapımda rol alan Ecem Özkaya, Bahar'dan önce Gönül Dağı ile seyirci karşısına çıkıyordu.

Reytinglerde her zaman çok başarılı yapımlardan biri olan Gönül Dağı'nın Zahide Kaya'sı olarak seyircisi ile buluşuyordu Özkaya. 3 yıl boyunca Zahide ile seyircisini kendine hayran bıraktı.

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Sosyal medyayı çok da aktif kullanmadığını söyleyebileceğimiz Ecem Özkaya, özel hayatıyla da seyircinin merak ettiği bir isim.

Sosyal medyayı çok da aktif kullanmadığını söyleyebileceğimiz Ecem Özkaya, özel hayatıyla da seyircinin merak ettiği bir isim.

185 bin takipçili hesabını dediğimiz gibi neredeyse hiç aktif kullanmayan ve ara sıra paylaşım yapan Özkaya'nın yalnızca 26 paylaşımı var!

Yaptığı son üç paylaşımdan bir tanesi de yakışıklı oğlu Ahmet Kaan!

Yaptığı son üç paylaşımdan bir tanesi de yakışıklı oğlu Ahmet Kaan!

9 Aralık'ta 10 yaşına giren oğlunun fotoğrafını paylaşan Ecem Özkaya, 2013'te doğan Ahmet Kaan'ın kendisine benzerliğiyle hepimizi hayret ettirdi desek yeridir.

Profilinde çok fotoğraf olmasa da oğluyla olan pozlarını eklemeyi de ihmal etmemiş güzel oyuncu.

Profilinde çok fotoğraf olmasa da oğluyla olan pozlarını eklemeyi de ihmal etmemiş güzel oyuncu.

Peki Ahmet Kaan'ın babası kim derseniz, tıpkı annesi gibi ünlü bir oyuncu olan Mustafa Üstündağ!

Peki Ahmet Kaan'ın babası kim derseniz, tıpkı annesi gibi ünlü bir oyuncu olan Mustafa Üstündağ!

Şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Behçet Şavlı karakterine hayat veren Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya uzun yıllar boyunca birlikteydi.

Cümbür Cemaat Aile dizisi setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönen Ecem Özkaya ve Mustafa Üstündağ 2010 yılında evlenmişti.

Cümbür Cemaat Aile dizisi setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönen Ecem Özkaya ve Mustafa Üstündağ 2010 yılında evlenmişti.

Sevgili olmalarının tam 100. gününde evlenen çiftin birlikteliği tam 10 yıl sürdü.

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Evliliklerinin üçüncü yılında da oğulları Ahmet Kaan Üstündağ'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamışlardı.

Evliliklerinin üçüncü yılında da oğulları Ahmet Kaan Üstündağ'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamışlardı.

2020 yılında boşanma kararı alan çift herkesi şaşırtmış ve 'Mutluluklarına nazar değdi' dedirtmişti. Hatta boşanmalarının ardından bir de davalık olmuşlardı.

10 yaşındaki Ahmet Kaan her ne kadar annesine çok benziyor olsa da babasını da andırmıyor değil.

10 yaşındaki Ahmet Kaan her ne kadar annesine çok benziyor olsa da babasını da andırmıyor değil.

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