Görüş Bildir
Haberler
TV
Reytinglerin Altını Üstüne Getiren 'Bahar' Başarısını Orijinal Diziye de Bulaştırdı

Reytinglerin Altını Üstüne Getiren 'Bahar' Başarısını Orijinal Diziye de Bulaştırdı

Netflix Bahar Dizi
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
05.03.2024 - 00:38

Demet Evgar'ın başrolünde oynadığı Bahar dizisi yayın hayatına başladığından beri adeta reyting şov sergiliyor! Doctor Cha isimli bir Kore dizisinden uyarlanan Bahar, başarısını orijinal diziye de bulaştırdı ve Netflix'te 'Türkiye'de Bugünün Top 10 Dizi Listesi'ne soktu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Demet Evgar'ı 3 yıl aradan sonra ekranlara döndüren "Bahar" dizisi yayın hayatına başladığından beri herkesin dilinde.

Demet Evgar'ı 3 yıl aradan sonra ekranlara döndüren "Bahar" dizisi yayın hayatına başladığından beri herkesin dilinde.

Ekranlarda hasretini çektiğimiz türden senaryosuyla 'Bahar' dizisi bizlere adeta ilaç gibi geldi!

Ekranlarda hasretini çektiğimiz türden senaryosuyla 'Bahar' dizisi bizlere adeta ilaç gibi geldi!

Bilmeyenler için tekrardan söyleyelim: 'Bahar' dizisi aslında 'Doctor Cha' isimli bir Kore dizisinden uyarlama.

Bilmeyenler için tekrardan söyleyelim: 'Bahar' dizisi aslında 'Doctor Cha' isimli bir Kore dizisinden uyarlama.

Daha detaylı bilgi için...

'Bahar'ın başarısı 'Doctor Cha'ya da bulaştı: Türkiye'de en çok izlenen diziler listesinde 8. sıradan ilk 10'a girdi.

'Bahar'ın başarısı 'Doctor Cha'ya da bulaştı: Türkiye'de en çok izlenen diziler listesinde 8. sıradan ilk 10'a girdi.

Anlayacağınız 'Bahar' bir televizyondan bir dijital platformlardan, adeta dört bir yandan izleniyor!

Anlayacağınız 'Bahar' bir televizyondan bir dijital platformlardan, adeta dört bir yandan izleniyor!

Siz Doctor Cha'yı izlediniz mi? Düşünceleriniz neler?

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?