Reytinglerin Altını Üstüne Getiren 'Bahar' Başarısını Orijinal Diziye de Bulaştırdı

Demet Evgar'ın başrolünde oynadığı Bahar dizisi yayın hayatına başladığından beri adeta reyting şov sergiliyor! Doctor Cha isimli bir Kore dizisinden uyarlanan Bahar, başarısını orijinal diziye de bulaştırdı ve Netflix'te 'Türkiye'de Bugünün Top 10 Dizi Listesi'ne soktu.