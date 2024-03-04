Reytinglerin Altını Üstüne Getiren 'Bahar' Başarısını Orijinal Diziye de Bulaştırdı
Reytinglerin Altını Üstüne Getiren 'Bahar' Başarısını Orijinal Diziye de Bulaştırdı
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Demet Evgar'ı 3 yıl aradan sonra ekranlara döndüren "Bahar" dizisi yayın hayatına başladığından beri herkesin dilinde.
Ekranlarda hasretini çektiğimiz türden senaryosuyla 'Bahar' dizisi bizlere adeta ilaç gibi geldi!
Bilmeyenler için tekrardan söyleyelim: 'Bahar' dizisi aslında 'Doctor Cha' isimli bir Kore dizisinden uyarlama.
'Bahar'ın başarısı 'Doctor Cha'ya da bulaştı: Türkiye'de en çok izlenen diziler listesinde 8. sıradan ilk 10'a girdi.
Anlayacağınız 'Bahar' bir televizyondan bir dijital platformlardan, adeta dört bir yandan izleniyor!
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