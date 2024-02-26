Bahar Dizisinin Orijinal Versiyonu Olan Dr. Cha'da Karakterleri Hangi Oyuncular Canlandırıyor?
Bahar Dizisinin Orijinal Versiyonu Olan Dr. Cha'da Karakterleri Hangi Oyuncular Canlandırıyor?
Demet Evgar'ın başrolünde oynadığı Bahar dizisi ilk iki bölümüyle büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Kore dizisi Dr. Cha'dan uyarlanan dizinin orijinal versiyonundaki karakterler merak konusu oldu. İki dizinin oyuncu karşılaştırmasını sizler için yaptık!
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1. Bahar - Cha Jeong-suk
2. Evren - Roy Kim
3. Timur - Seo In-ho
4. Aziz Uras - Seo Jung-min
5. Umay - Seo Yi-rang
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6. Rengin - Im Jong-kwon
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