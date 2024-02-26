Bahar Dizisinin Orijinal Versiyonu Olan Dr. Cha'da Karakterleri Hangi Oyuncular Canlandırıyor?

Veee Bahar'ın belalısı Rengin. Timur'a söylediği 'Metresin olabilirim ama ben bir profesörüm' sözü orijinalinde geçiyor mu bilemiyoruz ama bizde bu rolü canlandıran oyuncu Ecem Özkaya. Orijinalinde canlandıran oyuncu ise Kim Byung-chun canlandırıyor.