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Bahar Dizisinin Orijinal Versiyonu Olan Dr. Cha'da Karakterleri Hangi Oyuncular Canlandırıyor?

Bahar Dizisinin Orijinal Versiyonu Olan Dr. Cha'da Karakterleri Hangi Oyuncular Canlandırıyor?

themyscira - Misafir Editör
26.02.2024 - 21:37

Demet Evgar'ın başrolünde oynadığı Bahar dizisi ilk iki bölümüyle büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Kore dizisi Dr. Cha'dan uyarlanan dizinin orijinal versiyonundaki karakterler merak konusu oldu. İki dizinin oyuncu karşılaştırmasını sizler için yaptık!

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1. Bahar - Cha Jeong-suk

1. Bahar - Cha Jeong-suk
1. Bahar - Cha Jeong-suk

20 sene önce tıp fakültesinden mezun olan ana karakterleri ülkemizde Demet Evgar canlandırırken Güney Kore versiyonunda başrolü Uhm Jung-hwa oynuyor.

2. Evren - Roy Kim

2. Evren - Roy Kim
2. Evren - Roy Kim

Bahar'ın karaciğer naklini yaptıktan sonra hayatını her anlamda kurtaran Evren'i bizde Buğra Gülsoy canlandırırken orijinalinde bu rolde Min Woo-hyuk'u izliyoruz.

3. Timur - Seo In-ho

3. Timur - Seo In-ho
3. Timur - Seo In-ho

Görsek bir kaşık suda boğmak isteyeceğimiz Timur karakterini Mehmet Yılmaz Ak canlandırırken orijinalinde izlediğimiz isim Kim Byung-chul. Üstelik orijinal versiyonda bu karakterin sevgilisinden bir kız çocuğu var!

4. Aziz Uras - Seo Jung-min

4. Aziz Uras - Seo Jung-min
4. Aziz Uras - Seo Jung-min

Yakışıklılığıyla göz dolduran Uras'ı Demirhan Demircioğlu canlandırırken, Dr. Cha'da aynı karakteri Song Ji-ho oynuyor.

5. Umay - Seo Yi-rang

5. Umay - Seo Yi-rang
5. Umay - Seo Yi-rang

Bahar'ın güzeller güzeli kızı yerinde rolünü Alisa Sezen Sever canlandırırken orijinal versiyonda bu role hayat veren isim Lee Seo-yeon. Bakalım orijinalinde olduğu gibi tıp fakültesi yerine sanat koleji sınavlarına mı hazırlanacak?

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6. Rengin - Im Jong-kwon

6. Rengin - Im Jong-kwon
6. Rengin - Im Jong-kwon

Veee Bahar'ın belalısı Rengin. Timur'a söylediği 'Metresin olabilirim ama ben bir profesörüm' sözü orijinalinde geçiyor mu bilemiyoruz ama bizde bu rolü canlandıran oyuncu Ecem Özkaya. Orijinalinde canlandıran oyuncu ise Kim Byung-chun canlandırıyor.

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