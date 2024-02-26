Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan'ı Mizahına Alet Edip Herkesi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçirmiş ve tedavi altına alınmıştı. Tedavisi sürdüğü için dizideki rolüne devam edemeyecek usta oyuncu yerine Ahmet Mümtaz Taylan'ın Abdullah Ünal karakterini canlandıracağı açıklandı. Bu oyuncu değişikliği goygoycuların diline düştü!