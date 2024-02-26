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Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan'ı Mizahına Alet Edip Herkesi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan'ı Mizahına Alet Edip Herkesi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti
themyscira - Misafir Editör
26.02.2024 - 19:30

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçirmiş ve tedavi altına alınmıştı. Tedavisi sürdüğü için dizideki rolüne devam edemeyecek usta oyuncu yerine Ahmet Mümtaz Taylan'ın Abdullah Ünal karakterini canlandıracağı açıklandı. Bu oyuncu değişikliği goygoycuların diline düştü!

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Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz aylarda geçirdiği beyin kanaması sonucu iki büyük ameliyat geçirmişti.

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz aylarda geçirdiği beyin kanaması sonucu iki büyük ameliyat geçirmişti.

Tedavisi süren usta oyuncunun bir süre daha setlerden uzak kalması gerektiğinin açıklanmasıyla, dizide Abdullah karakterini canlandırmak üzere yerine Ahmet Mümtaz Taylan'ın geçtiği duyuruldu.

Tedavisi süren usta oyuncunun bir süre daha setlerden uzak kalması gerektiğinin açıklanmasıyla, dizide Abdullah karakterini canlandırmak üzere yerine Ahmet Mümtaz Taylan'ın geçtiği duyuruldu.

Detaylar:

1. Dizideki bu oyuncu değişikliği de anında goygoycuların diline düştü.

1. Dizideki bu oyuncu değişikliği de anında goygoycuların diline düştü.
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11. Siz bu değişiklik hakkında ne düşünüyorsunuz?

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