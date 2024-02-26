Bebek Nerede? Esra Erol Fatma Çocuğuyla İlgili Aylar Sonra İlk Kez Konuştu!
Bebek Nerede? Esra Erol Fatma Çocuğuyla İlgili Aylar Sonra İlk Kez Konuştu!
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Geçtiğimiz yıllarda Melahat, zihinsel engelli olan kızı Fatma'nın kendisinden yaşça büyük Ahmet'e kaçtığını söyleyerek Esra Erol'a başvurmuştu. O dönem, Fatma'nın hikayesini tüm Türkiye yakından takip etmiştik.
Şiddete uğramıştı, kumasıyla aynı evde yaşamıştı, kaynanası saçlarını kesmişti ve dilencilik yapmıştı. Tüm bunların üzerine de Fatma'nın hamile kaldığını öğrenmiştik.
Aylar sonra ise Fatma, çocuk sahibi bir anne olarak tekrardan Esra Erol'a konuk olmuştu. Caner Toygar, bebeğin beslenemediğini, sürekli uyku halinde olduğunu ve sağlık açısından sorunları olduğunu anlatmıştı. Fatma'nın annesi bebeğin doğduğundan beri yıkanmadığını ve bu nedenle de ayağından mikrop kaptığını ve bebeğin etinin koptuğunu söylemişti.
Bebek ise o dönem devlet korumasına alınmıştı. Fatma'nın düzelmesini beklerken de üzen haberler yine gelmeye devam etmişti. Geçtiğimiz yıl sonunda ailesi Fatma'nın evden bütün paraları alarak yine kaçtığını söylemişti.
Günler sonra ortaya çıkan Fatma, sık sık TikTok'ta karşımıza çıkmaya başladı. Saatlerce canlı yapan Fatma, çocuğunu merak edenler için açıklama yaptı.
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Çocuğun devlet korumasında olduğunu söyleyen Fatma her hafta çocuğunu gördüğünü ve durumunun iyi olduğunu açıkladı. Fatma, çocuğunu almayı düşündüğünü de ekledi. “Çalışmam, ev düzeni gerekiyor. Eskisi gibi değilim, çok düzeldim” dedi.
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