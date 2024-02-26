'Akasya Durağı'nda Dilek Karakterini Canlandıran Pelin Sönmez'in Son Halini Görenler Mest Oldu
'Akasya Durağı'nda Dilek Karakterini Canlandıran Pelin Sönmez'in Son Halini Görenler Mest Oldu
Usman Aga'nın biricik kızı Dilek'i hepimiz hatırlıyoruz. 'Akasya Durağı'anın sevilen karakterlerinden birini canlandıran Pelin Sönmez, son haliyle çok konuşuldu. Bizler de sizin için derledik.👇
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"Akasya Durağı" dizisinin Dilek karakterini hepimiz hatırlıyoruzdur...
Kendisi, büyük aşkı Obayana'ya bir türlü kavuşamayan bahtsız karakteri canlandırıyordu.
Dilek karakterini canlandıran Pelin Sönmez, güzelliğiyle de gündem olan isimlerden bir tanesiydi.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim, son haliyle çok konuşuldu.
Sönmez, yıllar için yaşlanmak ne kelime gençleşmiş resmen...
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