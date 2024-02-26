Survivor'da Birbirine Giren Sema ve Pınar'ı Gören Sahra'dan Dikkat Çeken İddia!
Survivor'da Birbirine Giren Sema ve Pınar'ı Gören Sahra'dan Dikkat Çeken İddia!
Özel hayatında yaşadığı problemlerden dolayı Survivor'dan kendi isteğiyle ayrılan Sahra Işık'tan Pınar ve Sema kavgasının ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz bölümlerde Sema ve Pınar arasında bir gerilim yaşanmıştı ve diğer yarışmacılar ikiliyi zor ayırmıştı.
Konseyde de devam eden bu atışmanın sonucu kötü oldu. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Sema ve Pınar birbirlerine şiddet uyguladı. Sema'nın yüzünde yara olduğu görüldü.
Bu ortalığı karıştıran olayın ardından yarışmadan kendi isteğiyle ayrılan Sahra Işık, ortaya bir iddia attı.
Sahra Işık yaptığı paylaşımda "Düelloda Pınar'ı eleyeceğimi herkes biliyordu. Seda Ocak ve Sema için onu oradan gönderip ayrılsaydım arkadaşlarım için daha mutlu olacaktım" dedi. "Çok yakında diskalifiye olacak birileri olacak" ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda