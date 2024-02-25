Survivor'da Pınar'la Girdiği Kavga Sonucu Yüzü Yara Bere İçinde Kalan Sema'nın Hali İzleyiciyi Şoka Soktu!
Survivor'da Pınar'la Girdiği Kavga Sonucu Yüzü Yara Bere İçinde Kalan Sema'nın Hali İzleyiciyi Şoka Soktu!
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Kaosu ve kavgası bol Survivor'da Pınar'ın önceki yarışmalardan birinde Sema'ya "lohusa kadın gibisin" demesi ortalığı karıştırmıştı.
Sema ve Pınar arasındaki gerilim, Seda'nın "kardeşimle böyle konuşamazsın" çıkışından sonra daha da büyümüş, taraflar zor sakinleşmişti.
Tam tamam bitti derken konseyde Pınar'ın asla geri adım atmaması aslında olayın büyüyeceğinin de göstergesiydi.
Ne yazık ki olaylar beklediğimizden de fazla büyümüş ve Sema'yla Pınar arasında büyük bir kavgaya dönüşmüş.
Fragman sonunda Pınar'ı göremesek de Sema'nın yüzündeki yaralardan ciddi boyutta temaslı bir kavga olduğu açık olan bu olaydan sonra en az 1 diskalifiye gerçekleşmesi kaçınılmaz görünüyor.
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Fragman izleyicide şok etkisi yarattı ve izleyiciden fragmana yorum yağdı.
Fragmanı izleyen seyirci, bu görüntülere dayanarak Pınar'ı suçlu buldu.
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