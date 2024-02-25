Survivor'da Pınar'la Girdiği Kavga Sonucu Yüzü Yara Bere İçinde Kalan Sema'nın Hali İzleyiciyi Şoka Soktu!

Survivor'da SMS oylamasının olmaması sezon içinde kavga sayısını artırdı. Neredeyse her bölüm en az bir kavgaya şahit olduğumuz Survivor'da bu kez işler çığırından çıktı. Sema ve Pınar'ın birbirlerine zarar verdiği kavga görüntüleri ortalığı fena karıştırdı!