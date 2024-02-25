Lise Öğrencisinin Doğum Yaptığı Sahneyle Tepki Çeken Korkma Ben Yanındayım'ın Yayın Günü Belli Oldu

İlk fragmanında bir lise öğrencisinin doğum yaptığı sahneyi vererek tepkilerin odağında yer alan Korkma Ben Yanındayım dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yayınlanacağı günler belli olan dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.