Lise Öğrencisinin Doğum Yaptığı Sahneyle Tepki Çeken Korkma Ben Yanındayım'ın Yayın Günü Belli Oldu
Lise Öğrencisinin Doğum Yaptığı Sahneyle Tepki Çeken Korkma Ben Yanındayım'ın Yayın Günü Belli Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
İlk fragmanında bir lise öğrencisinin doğum yaptığı sahneyi vererek tepkilerin odağında yer alan Korkma Ben Yanındayım dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yayınlanacağı günler belli olan dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.
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İddialı oyuncu kadrosuyla ekranlara gelecek Korkma Ben Yanındayım dizisi çok yakında izleyiciyle buluşacak.
Lise öğrencisinin doğum yaptığı sahneye ilk fragmanında yer veren dizi, daha yayınlanmaya başlamadan tepkilerin odağında yer almıştı.
Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Murat Aygen ve Nilsu Berfin Aktaş gibi oyuncuların rol aldığı dizide belli ki sosyal statü açısından farklı konumlarda olan iki ailenin karmaşık ilişkisini sıkça izleyeceğiz.
Merakla beklenen diziyle ilgili yepyeni gelişmeler yaşandı.
NOW TV ekranlarında yayınlanacak dizi, beklenen reytinglere ulaşamayarak final kararı alan Kopuk dizisi yerine mart ayından itibaren cumartesi günleri izleyiciyle buluşacak.
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Ayrıca Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin oyuncu kadrosuna son olarak Dilek Taşı'nda izlediğimiz Erdal Ayna dahil olacak. Ayna'yı Şevket Çoruh’un canlandırdığı Selahattin’in yakın arkadaşı “Çöpçü Ahmet” rolünde izleyeceğiz.
Merakla beklenen diziye şimdiden bol reytingler dileriz!
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