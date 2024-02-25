Oktay Kaynarca'dan Eski Dostu Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ı Üzecek Cevap
Oktay Kaynarca'dan Eski Dostu Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ı Üzecek Cevap
Şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile ekranlara gelen, büyük bir kitleye hitap eden ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'nun sorularına cevap verdi. Dizilerde birlikte rol aldığı pek çok isme dair düşünceleri sorulan Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi'nde birlikte olduğu eski dostu Necati Şaşmaz için verdiği cevapla şaşırttı.
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Uzun yıllardır ekranlarımızda olan ve izlemekten son derece keyif aldığımız isimlerden bir tanesi elbette Oktay Kaynarca!
Kurtlar Vadisi'nden alışkın olduğumuz mafya rolünü üstünde çok iyi taşıyan Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle 6 yıl boyunca ekranları kasıp kavurmuştu.
Bu durumun ardından Oktay Kaynarca yeni bir yol bulmuş ve neredeyse aynı kadro ile Ben Bu Cihana Sığmazam'ı ekranlara getirmişti.
Ekranların en sevilen isimlerinden biri olarak Milliyet'ten Ali Eyüboğlu ile röportaj yapan ve sorularına yanıt veren Oktay Kaynarca, cevaplarıyla bir hayli dikkat çekti.
Kurtlar Vadisi'nde birlikte rol aldığı ve o dönemler yakın arkadaş oldukları bilinen Necati Şaşmaz sorusuna verdiği cevap "Çakır, Polat'ı üzecek" dedirtti.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde kardeşini canlandıran ve Ben Bu Cihana Sığmazam'da da rol alan Ozan Akbaba için ise "Kardeşim" cevabını verdi.
Diğer rol arkadaşları için ise yine güzel düşüncelerini dile getirdi.
Hatırlarsanız Kurtlar Vadisi'nin geri döneceği iddiaları ilk ortaya atıldığında yapımda Süleyman Çakır'ı canlandıran Oktay Kaynarca'nın da yeniden rol alacağı söylenmişti.
Sosyal medyada bazı hesaplar ise Oktay Kaynarca'nın yalnızca "rol arkadaşım" dediği cevabı "en iyi rol arkadaşım" diye verdi.
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