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Oktay Kaynarca'dan Eski Dostu Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ı Üzecek Cevap

Oktay Kaynarca'dan Eski Dostu Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ı Üzecek Cevap

GNS
GNS - Onedio Editörü
25.02.2024 - 19:14

Şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile ekranlara gelen, büyük bir kitleye hitap eden ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'nun sorularına cevap verdi. Dizilerde birlikte rol aldığı pek çok isme dair düşünceleri sorulan Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi'nde birlikte olduğu eski dostu Necati Şaşmaz için verdiği cevapla şaşırttı.

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Uzun yıllardır ekranlarımızda olan ve izlemekten son derece keyif aldığımız isimlerden bir tanesi elbette Oktay Kaynarca!

Uzun yıllardır ekranlarımızda olan ve izlemekten son derece keyif aldığımız isimlerden bir tanesi elbette Oktay Kaynarca!

1989 yılında rol aldığı Gençler dizisinin ardından sayısız projede yer alan Kaynarca, popüler işlerin aranılan yüzü haline gelmişti. Usta isim şimdilerde kendi yazdığı yapımlarda rol almayı tercih ediyor orası ayrı.

Kurtlar Vadisi'nden alışkın olduğumuz mafya rolünü üstünde çok iyi taşıyan Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle 6 yıl boyunca ekranları kasıp kavurmuştu.

Kurtlar Vadisi'nden alışkın olduğumuz mafya rolünü üstünde çok iyi taşıyan Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle 6 yıl boyunca ekranları kasıp kavurmuştu.

Hızır Çakırbeyli rolüne hayat veren Kaynarca, hem rolüyle hem de oyuncu kadrosuyla ekranlara damgasını vuran EDHO'nun altına imzasını atmıştı. Kanalla yaşanan anlaşmazlık dolayısıyla dizi sona ermiş, seyirciler ise resmen ayaklanmıştı.

Bu durumun ardından Oktay Kaynarca yeni bir yol bulmuş ve neredeyse aynı kadro ile Ben Bu Cihana Sığmazam'ı ekranlara getirmişti.

Bu durumun ardından Oktay Kaynarca yeni bir yol bulmuş ve neredeyse aynı kadro ile Ben Bu Cihana Sığmazam'ı ekranlara getirmişti.

2021 yılında sona eren EDHO'nun ardından 2022 yılında Oktay Kaynarca'nın hem senaryo ekibinde, hem de yapımında adını gördüğümüz Ben Bu Cihana Sığmazam ekranlara gelmişti. Cezayir Türk rolüyle şimdilerde seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.

Ekranların en sevilen isimlerinden biri olarak Milliyet'ten Ali Eyüboğlu ile röportaj yapan ve sorularına yanıt veren Oktay Kaynarca, cevaplarıyla bir hayli dikkat çekti.

Ekranların en sevilen isimlerinden biri olarak Milliyet'ten Ali Eyüboğlu ile röportaj yapan ve sorularına yanıt veren Oktay Kaynarca, cevaplarıyla bir hayli dikkat çekti.

Ali Eyüboğlu kendisine bazı isimler sorarak fikirlerini dile getirmesini istedi. Kaynarca'nın yanıtları ise birilerini üzecek cinsten oldu.

Kurtlar Vadisi'nde birlikte rol aldığı ve o dönemler yakın arkadaş oldukları bilinen Necati Şaşmaz sorusuna verdiği cevap "Çakır, Polat'ı üzecek" dedirtti.

Kurtlar Vadisi'nde birlikte rol aldığı ve o dönemler yakın arkadaş oldukları bilinen Necati Şaşmaz sorusuna verdiği cevap "Çakır, Polat'ı üzecek" dedirtti.

Kaynarca, Şaşmaz'ın adını duyunca yalnızca 'Rol arkadaşım' cevabını vererek aralarında bir bağ kalmadığı imasını yaptı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde kardeşini canlandıran ve Ben Bu Cihana Sığmazam'da da rol alan Ozan Akbaba için ise "Kardeşim" cevabını verdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde kardeşini canlandıran ve Ben Bu Cihana Sığmazam'da da rol alan Ozan Akbaba için ise "Kardeşim" cevabını verdi.

'Çok sevdiğim kardeşim.'

Diğer rol arkadaşları için ise yine güzel düşüncelerini dile getirdi.

Diğer rol arkadaşları için ise yine güzel düşüncelerini dile getirdi.

'Deniz Çakır?

Çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir insan.

Özgü Namal?

Deli dolu ama iyi bir kızdır.'

Hatırlarsanız Kurtlar Vadisi'nin geri döneceği iddiaları ilk ortaya atıldığında yapımda Süleyman Çakır'ı canlandıran Oktay Kaynarca'nın da yeniden rol alacağı söylenmişti.

Hatırlarsanız Kurtlar Vadisi'nin geri döneceği iddiaları ilk ortaya atıldığında yapımda Süleyman Çakır'ı canlandıran Oktay Kaynarca'nın da yeniden rol alacağı söylenmişti.

Fakat Oktay Kaynarca bu iddiaların tamamen yalan olduğunu söylemişti. Şimdi de Necati Şaşmaz için yalnızca 'rol arkadaşım' demesi aralarının bozuk olduğu sinyallerini verdi.

Sosyal medyada bazı hesaplar ise Oktay Kaynarca'nın yalnızca "rol arkadaşım" dediği cevabı "en iyi rol arkadaşım" diye verdi.

Sosyal medyada bazı hesaplar ise Oktay Kaynarca'nın yalnızca "rol arkadaşım" dediği cevabı "en iyi rol arkadaşım" diye verdi.

Fakat ortada böyle bir durum söz konusu değil. Röportajın aslında yalnızca 'rol arkadaşım' dediği görülüyor.

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