Oktay Kaynarca'dan Eski Dostu Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ı Üzecek Cevap

Şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile ekranlara gelen, büyük bir kitleye hitap eden ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'nun sorularına cevap verdi. Dizilerde birlikte rol aldığı pek çok isme dair düşünceleri sorulan Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi'nde birlikte olduğu eski dostu Necati Şaşmaz için verdiği cevapla şaşırttı.