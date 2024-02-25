70'li Yıllara Damgasını Vuran Manken Tarık Tarcan Ekranda Gay Sanatçıların Olmasını Doğru Bulmadığını Söyledi

Henüz lise öğrencisi olduğu dönemde büyük bir markanın mankeni olarak işe başlayan Tarık Tarcan, 70'li yılların en gözde isimlerinden biri haline gelmişti hatırlarsanız. Yılların unutulmaz isimlerinden biri olan ve Yeşilçam'da da sıklıkla karşımıza çıkan Tarık Tarcan, Enver Aysever'in programında söyledikleriyle dikkatleri üstüne çekti.