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70'li Yıllara Damgasını Vuran Manken Tarık Tarcan Ekranda Gay Sanatçıların Olmasını Doğru Bulmadığını Söyledi

70'li Yıllara Damgasını Vuran Manken Tarık Tarcan Ekranda Gay Sanatçıların Olmasını Doğru Bulmadığını Söyledi

GNS
GNS - Onedio Editörü
25.02.2024 - 16:31

Henüz lise öğrencisi olduğu dönemde büyük bir markanın mankeni olarak işe başlayan Tarık Tarcan, 70'li yılların en gözde isimlerinden biri haline gelmişti hatırlarsanız. Yılların unutulmaz isimlerinden biri olan ve Yeşilçam'da da sıklıkla karşımıza çıkan Tarık Tarcan, Enver Aysever'in programında söyledikleriyle dikkatleri üstüne çekti.

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Henüz İstanbul Spor Akademisi'ni yeni kazanmış bir öğrenci olduğu dönemlerde ünlü bir giyim markasının modellik ilanına başvuran ve mankenlik serüvenine adım atan Tarık Tarcan'ı büyük bir kısmınız hatırlıyordur.

Henüz İstanbul Spor Akademisi'ni yeni kazanmış bir öğrenci olduğu dönemlerde ünlü bir giyim markasının modellik ilanına başvuran ve mankenlik serüvenine adım atan Tarık Tarcan'ı büyük bir kısmınız hatırlıyordur.

Mankenliğin ardından sinemaya atılması da çok uzun sürmedi elbette Tarcan'ın. İlk filmini Müjde Ar ile birlikte çekti hatta.

Yakışıklılığıyla o dönemler genç kızların sevgilisi olan Tarık Tarcan, kendinin de oldukça farkında olan bir isimdi.

Yakışıklılığıyla o dönemler genç kızların sevgilisi olan Tarık Tarcan, kendinin de oldukça farkında olan bir isimdi.

Mankenlik, sunuculuk, oyunculuk gibi pek çok sektörde de boy gösterdi bu. sayede. Başarısını katladıkça katladı.

Fakat kendisinin en popüler olduğu dönem TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Çarkıfelek yarışmasının sunucusu olmasıydı.

Fakat kendisinin en popüler olduğu dönem TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Çarkıfelek yarışmasının sunucusu olmasıydı.

Çarkıfelek'in yayınlanmaya başlamasının ardından ikinci sunucusu Tarık Tarcan olmuştu. O dönem Yasemin Koşal ile birlikte yarışmayı ilerleten Tarık Tarcan, herkesi bir kez daha hayran bırakmıştı.

Ardından ortalardan kaybolan Tarcan, İstanbul'u terk etmiş ve gözlerden uzak bir hayat sürmeye başlamıştı.

Ardından ortalardan kaybolan Tarcan, İstanbul'u terk etmiş ve gözlerden uzak bir hayat sürmeye başlamıştı.

Yıllardır ekranlardan uzak ve sakin bir hayat yaşayan Tarık Tarcan, Enver Aysever'in programının konuğu oldu. Programda Çarkıfelek'in en çok tanınan sunucusu Mehmet Ali Erbil hakkında konuşan Tarcan, 'Bir gün bile yayına çağırmadı. En ağırıma giden o oldu. Akıl almaya ihtiyaç duymaz.' demişti.

Programda ahlaki ve etik değerlerin çok sık aşıldığını söyleyen Tarcan, " Neler yaşandı neler reyting alma adına..." diyerek

Programda ahlaki ve etik değerlerin çok sık aşıldığını söyleyen Tarcan, " Neler yaşandı neler reyting alma adına..." diyerek

O dönemlere ilişkin söylemleriyle dikkat çeken Tarık Tarcan, programda şimdilerde ekranda gördükleri hakkında söyledikleriyle de dikkatleri üstüne çekti.

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Tarcan, gay sanatçıların ekranlarda olmasını doğru görmediğini ifade etti.

Tarcan, gay sanatçıların ekranlarda olmasını doğru görmediğini ifade etti.

"Ben bugün bir Anadolu terbiyesi görmüş bir kişi olarak gay sanatçıların televizyon dünyasında dolaşmasını, internet sayfalarında boy boy olmalarını hiç doğru görmeyenlerdenim."

"Ben bugün bir Anadolu terbiyesi görmüş bir kişi olarak gay sanatçıların televizyon dünyasında dolaşmasını, internet sayfalarında boy boy olmalarını hiç doğru görmeyenlerdenim."

O anları buradan izleyebilirsin:

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ZrDeli

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