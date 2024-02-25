70'li Yıllara Damgasını Vuran Manken Tarık Tarcan Ekranda Gay Sanatçıların Olmasını Doğru Bulmadığını Söyledi
70'li Yıllara Damgasını Vuran Manken Tarık Tarcan Ekranda Gay Sanatçıların Olmasını Doğru Bulmadığını Söyledi
Henüz lise öğrencisi olduğu dönemde büyük bir markanın mankeni olarak işe başlayan Tarık Tarcan, 70'li yılların en gözde isimlerinden biri haline gelmişti hatırlarsanız. Yılların unutulmaz isimlerinden biri olan ve Yeşilçam'da da sıklıkla karşımıza çıkan Tarık Tarcan, Enver Aysever'in programında söyledikleriyle dikkatleri üstüne çekti.
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Henüz İstanbul Spor Akademisi'ni yeni kazanmış bir öğrenci olduğu dönemlerde ünlü bir giyim markasının modellik ilanına başvuran ve mankenlik serüvenine adım atan Tarık Tarcan'ı büyük bir kısmınız hatırlıyordur.
Yakışıklılığıyla o dönemler genç kızların sevgilisi olan Tarık Tarcan, kendinin de oldukça farkında olan bir isimdi.
Fakat kendisinin en popüler olduğu dönem TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Çarkıfelek yarışmasının sunucusu olmasıydı.
Ardından ortalardan kaybolan Tarcan, İstanbul'u terk etmiş ve gözlerden uzak bir hayat sürmeye başlamıştı.
Programda ahlaki ve etik değerlerin çok sık aşıldığını söyleyen Tarcan, " Neler yaşandı neler reyting alma adına..." diyerek
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Tarcan, gay sanatçıların ekranlarda olmasını doğru görmediğini ifade etti.
"Ben bugün bir Anadolu terbiyesi görmüş bir kişi olarak gay sanatçıların televizyon dünyasında dolaşmasını, internet sayfalarında boy boy olmalarını hiç doğru görmeyenlerdenim."
O anları buradan izleyebilirsin:
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