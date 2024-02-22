Çarkıfelek'in İlk Sunucularından Tarık Tarcan'dan Yıllar Sonra Gelen Mehmet Ali Erbil İtirafı!

Bunun üzerine söze giren Enver Aysever 'Benim içim cız etmişti açıkçası. Üstad, senin de için cız etti mi? Ben bu kadar emek verdim' ifadesini kullanınca Tarcan da 'Etti ama toplum böyle istiyor. Ben çok ceremesini çektim gerçekten.' dedi.