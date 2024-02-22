Çarkıfelek'in İlk Sunucularından Tarık Tarcan'dan Yıllar Sonra Gelen Mehmet Ali Erbil İtirafı!
Çarkıfelek'in İlk Sunucularından Tarık Tarcan'dan Yıllar Sonra Gelen Mehmet Ali Erbil İtirafı!
Bir döneme damgasını vuran yarışma Çarkıfelek'in ilk sunucularından biri olarak Tarık Tarcan, yıllar sonra yaptığı Mehmet Ali Erbil itirafıyla gündeme bomba gibi düştü!
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Dünyanın birçok ülkesinde popüler hale gelen Çarkıfelek bizim ülkemize de 1975 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlamıştı.
Çarkıfelek yarışmasının Güner Ümit'ten sonraki ikinci sunucusu olarak akıllarda yer edinen kişi ise o dönemin en dikkat çeken isimlerinden olan Tarık Tarcan'dı!
Hem yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Tarık Tarcan hem de Çarkıfelek'in güzeller güzeli hostesi Yasemin Koşal'in popülerliği zirve yapmıştı.
İzleyenleri kelimenin tam anlamıyla ekranlara kilitleyen ünlü isim programdan sonra bir anda şöhreti bırakıp, İstanbul’u terk ederek Bozburun'a yerleşmişti.
Hayatını gözlerden uzak ve doğayla iç içe bir şekilde sürdüren Tarık Tarcan, Enver Aysever'in sunduğu YouTube programı Radikal Tahammülsüz'e konuk oldu.
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Aysever, "Mehmet Ali Erbil devraldıktan sonra Türkiye'nin okumuş yazmışlarının da ekranda olmasının yerine, dansözden tut acayip bir şeye geldi. Çarkıfelek, Çarkıkelek oldu. Ben izlemeyemez olmuştum. Bu dönüşüm Türkiye'de bir şey ifade ediyor" dedikten sonra "Tarık Tarcan için ne ifade ediyor?" diye sordu.
Bunun üzerine açıklama yapan Tarcan da "Yurt dışındangelerek 15 gün eğitim verdiler. Bize, kameramanlara ve rejiye. Para kazanmadım çok az rakamlara o işi yapmıştım.tabii televizyon da beni çok önemli yerlere getirdi." diyerek söze girdi.
"Daha sonra özel kanallar daha çok gelişmeye yeni yarışmalar üremeye başlayınca biz de reyting düşükleri yaşamaya başladık."
"Sonrasında bana dediler ki, 'Tarık Bey siz oyuncusunuz, biraz böyle şarlatanlıklar komiklikler falan yapar mısınız?' Ben oyuncuyum yaparım ama tarzım değil onun için 'ben bu işi bırakayım' dedim."
"Bu işe daha uygun kişilikler var. Ben böyle hatırlanmak istiyorum. SAde, kişilikli, dürüst yapımla! Hiçbir programda ne torpil ne yardımcılık yapmamışımdır. Sanatçıların katıldığı programlarda onlara çocuk esirgeme, lösemili çocuklara, askerlere hediye ettiriyorduk."
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"Bıraktım. Sonra bu işe çok yakışan, çok da iyi beceren Mehmet Ali Erbil bu işi uzun süre götürdü. O anlamda götürdüğünü çok iyi biliyoruz. Biz ikimiz çok farklı tarzlarız."
Mehmet Ali Erbil'in ne kendisini ne de kendisinden öncekileri yayına çağırdığına sitem eden Tarık Tarcan "bir gün bile yayına çağırmadı. En ağırıma giden o oldu. Akıl almaya ihtiyaç duymaz. Farklı bir kişilik" dedi.
Tarcan "Türk televizyonu böyle yayıncılığı ve böyle sunuculuğu ahlak olarak etik değerler olarak kabul etmemesi reddetmesi gerekirken neler yaşandı neler reyting alma adına..." sözleriyle de epey dikkat çekti.
Videonun tamamına da buradan erişebilirsiniz:
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