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Ayşe Arman'dan Cem Yılmaz Değerlendirmesi: "Bir Kıvanç Tatlıtuğ Değil Ama..."

Ayşe Arman'dan Cem Yılmaz Değerlendirmesi: "Bir Kıvanç Tatlıtuğ Değil Ama..."

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.02.2024 - 16:25

Cem Yılmaz'ın son gösterisine yönelik gazeteci Ayşe Arman'dan ilgi çeken bir değerlendirme geldi.

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Cem Yılmaz yıllar sonra son gösterisi "CMXXIV"yi sahneye koydu. Biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen gösteriyi izleyenler de tepkiler gecikmedi.

Cem Yılmaz yıllar sonra son gösterisi "CMXXIV"yi sahneye koydu. Biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen gösteriyi izleyenler de tepkiler gecikmedi.

Oysa daha yıllar önce Cem Yılmaz, esprilerinin dışarıda komik olmadığını yine gösterilerinde söyleyerek uyarıyordu.

Gazeteci Ayşe Arman da Instagram hesabından Cem Yılmaz'ın son gösterisine yönelik bir değerlendirme paylaştı.

Gazeteci Ayşe Arman da Instagram hesabından Cem Yılmaz'ın son gösterisine yönelik bir değerlendirme paylaştı.

Dün gece Cem Yılmaz’ın son standup’ını izledim. Bütün gün sokaklarda, iş peşindeydim. Şimdi yazabildim. İzlenimlerimi sağ baş parmağınızı sola kaydırarak okuyabilirsiniz okuyunuz.. düşünceleriniz yazınız.

"Bir Kıvanç Tatlıtuğ ama elde edemeyeceği kadın yok" diyen Ayşe Arman, yıllardır başarının Cem Yılmaz'a düşman da kazandırdığını söyledi.

"Bir Kıvanç Tatlıtuğ ama elde edemeyeceği kadın yok" diyen Ayşe Arman, yıllardır başarının Cem Yılmaz'a düşman da kazandırdığını söyledi.

'Gülüyoruz, alkışlıyoruz ama kan kaybettiğini de görmek istiyoruz' diyen Arman, Cem Yılmaz'ı 'övmekten çok, b.klamak prim yapar' diye de ekledi.

Arman, "Taptığın şeyi devireceksin" diyerek düşüncelerine şu şekilde devam etti.

Arman, "Taptığın şeyi devireceksin" diyerek düşüncelerine şu şekilde devam etti.

"Bir kere 24 gösterinin biletlerini 9 dakikada satabilen bir sanatçının önünde ceketini ilikleyeceksin. Büyüklüğünü kabul edeceksin."

"Bir kere 24 gösterinin biletlerini 9 dakikada satabilen bir sanatçının önünde ceketini ilikleyeceksin. Büyüklüğünü kabul edeceksin."
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Ayşe Arman, bundan sonra Ata Demirer'i de izleyeceğini söyledi.

Ayşe Arman, bundan sonra Ata Demirer'i de izleyeceğini söyledi.

Siz Cem Yılmaz'ın son gösterisini izleyebildiniz mi?

Siz Cem Yılmaz'ın son gösterisini izleyebildiniz mi?
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