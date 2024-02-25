Ayşe Arman'dan Cem Yılmaz Değerlendirmesi: "Bir Kıvanç Tatlıtuğ Değil Ama..."
Ayşe Arman'dan Cem Yılmaz Değerlendirmesi: "Bir Kıvanç Tatlıtuğ Değil Ama..."
Cem Yılmaz'ın son gösterisine yönelik gazeteci Ayşe Arman'dan ilgi çeken bir değerlendirme geldi.
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Cem Yılmaz yıllar sonra son gösterisi "CMXXIV"yi sahneye koydu. Biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen gösteriyi izleyenler de tepkiler gecikmedi.
Gazeteci Ayşe Arman da Instagram hesabından Cem Yılmaz'ın son gösterisine yönelik bir değerlendirme paylaştı.
"Bir Kıvanç Tatlıtuğ ama elde edemeyeceği kadın yok" diyen Ayşe Arman, yıllardır başarının Cem Yılmaz'a düşman da kazandırdığını söyledi.
Arman, "Taptığın şeyi devireceksin" diyerek düşüncelerine şu şekilde devam etti.
"Bir kere 24 gösterinin biletlerini 9 dakikada satabilen bir sanatçının önünde ceketini ilikleyeceksin. Büyüklüğünü kabul edeceksin."
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Ayşe Arman, bundan sonra Ata Demirer'i de izleyeceğini söyledi.
Siz Cem Yılmaz'ın son gösterisini izleyebildiniz mi?
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