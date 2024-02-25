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İstanbul'a Geldiği Gibi Ortalığı Birbirine Kattığı Söylenen Can Yaman'dan Laf Sokan Açıklamalar

İstanbul'a Geldiği Gibi Ortalığı Birbirine Kattığı Söylenen Can Yaman'dan Laf Sokan Açıklamalar

GNS
GNS - Onedio Editörü
25.02.2024 - 17:20

Uzun süredir İtalya'da olan ve mesleğini de yurt dışında icra etmeye devam eden Can Yaman, İstanbul'a dönmesi ile birlikte büyük bir magazin rüzgarını da beraberinde getirdi. Magazinle arası bir türlü barışmayan Yaman, annesiyle görüntülendiği sırada yaşanan koruma olayının ardından çıkan haberlerin ardından açtı ağzını yumdu gözünü.

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2014 yılında Gönül İşleri dizisi ile ilk ekran kariyerini yaşayan Can Yaman, beraberinde rol aldığı tüm yapımlarla da kendini tüm Türkiye'ye tanıttı.

2014 yılında Gönül İşleri dizisi ile ilk ekran kariyerini yaşayan Can Yaman, beraberinde rol aldığı tüm yapımlarla da kendini tüm Türkiye'ye tanıttı.

Özellikle 2015 yılında yayınlanan İnadına Aşk dizisinin Yalın Aras'ı olarak herkesin beğenisini kazanan Can Yaman, Hangimiz Sevmedik ve Dolunay gibi işleriyle de ününe ün katmıştı.

Romantik komedilerin aranılan yüzü haline gelen Can Yaman, Erkenci Kuş dizisindeki halinin ardından son olarak Bay Yanlış ile ekranlara gelmişti.

Romantik komedilerin aranılan yüzü haline gelen Can Yaman, Erkenci Kuş dizisindeki halinin ardından son olarak Bay Yanlış ile ekranlara gelmişti.

Asıl mesleği avukatlık olan Yaman, oyunculuk serüvenini Türkiye'de değil, yurt dışında devam ettirme kararı almış ve Bay Yanlış'ın ardından ülkeden ayrılmıştı.

Yurt dışında büyük bir hayran kitlesi bulunan Yaman, "Che Dio ci Aiuti" ve "Viola come il mare" yapımlarında boy göstermişti.

Yurt dışında büyük bir hayran kitlesi bulunan Yaman, "Che Dio ci Aiuti" ve "Viola come il mare" yapımlarında boy göstermişti.

Şimdilerde Dinsey+'ta yayınlanacak olan El Turco dizisinin Hasan Balaban'ı olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde 30 günde 10 kilo vermesiyle gündeme giren oyuncu, rol alacağı yeni projesi Sandokan için bu hale geldiğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde 30 günde 10 kilo vermesiyle gündeme giren oyuncu, rol alacağı yeni projesi Sandokan için bu hale geldiğini açıklamıştı.

Yoğun bir diyet ve spor programıyla birdenbire zayıflayan Yaman, görenleri korkutmuştu.

Uzun süredir İtalya'da olan Can Yaman, İstanbul'a döndü. Annesiyle yemek çıkışı görüntülenen Yaman'ın korumaları basın mensuplarına oldukça zorluk çıkarttı.

Uzun süredir İtalya'da olan Can Yaman, İstanbul'a döndü. Annesiyle yemek çıkışı görüntülenen Yaman'ın korumaları basın mensuplarına oldukça zorluk çıkarttı.

Durum sosyal medyada ve magazinde epey konuşulan konulardan biri haline geldi. Muhabirlerin Can Yaman'a 'Burası İstanbul Roma değil' demesi de dikkatlerden kaçmadı.

Burada bahsettik:

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Bu olayın ardından sosyal medya çalkalanınca, Can Yaman da Instagram hesabı üzerinden ardı ardına laf sokan bir paragraf yayınladı.

Bu olayın ardından sosyal medya çalkalanınca, Can Yaman da Instagram hesabı üzerinden ardı ardına laf sokan bir paragraf yayınladı.

İstanbul'a döner dönmez olaylarla gündeme gelen oyuncu, ailesiyle birlikte verdiği pozları yayınlayarak yaşadığı olay yüzünden içindekileri döktü ve alttan alttan göndermelerde bulundu.

Yaman'ın "Hani ben İtalya'nın yıldızıydım, nereden çıktınız yine? Bana müsaade, kendi sirkinizde size iyi" sözleri oldukça dikkat çekti.

Yaman'ın "Hani ben İtalya'nın yıldızıydım, nereden çıktınız yine? Bana müsaade, kendi sirkinizde size iyi" sözleri oldukça dikkat çekti.

Muhabirlerin kendisini çekmesine tepki veren ve çıkan haberlere sinirlenen Can Yaman, 'Olaylı bir gecem yok, tek olay sizlerlersiniz, rahatızılık veren de sizlersiniz şov yapan da.' dedi.

"Bodyguardlarım(!) ve ben huzurlu İstanbul seyahatimiz. Can Yaman bildiğiniz gibi…"

"Bodyguardlarım(!) ve ben huzurlu İstanbul seyahatimiz. Can Yaman bildiğiniz gibi…"

'Hani kameraları indirip beni artık çekmeyi bırakmıştınız, hani ben İtalya’nın yıldızıydım. E nerden çıktınız yine? Oh be çekmeyecekler diye biz de arada bir ona güvenip rahat rahat geziyorduk. Şimdiden söylüyorum, bundan sonra da konuşmayacağım. Olaylı bir gecem yok, tek olay sizlerlersiniz, rahatızılık veren de sizlersiniz şov yapan da. Ben kendi aile ortamımda gayet keyifli ve huzurluyum, geçip arabama biniyorum.. Siz insanların gözüne ışıkları sokup yürümelerini engellediğiniz için size durup konuşulmadığında itildiğinizi kakıldığınızı terslendiğinizi düşünüyorsunuz, öyle bişey de yok. Sadece huzur kaçıyorsunuz. Konuşmayı tercih etmiyorum ve gerekli bulmuyorum o kadar. Olay da yok skandal da. Bana müsaade, kendi sirkinizde size iyi oyunlar…'

Can Yaman'ın bu sözleri bir kesim tarafından desteklenirken, bir kesim tarafından da oldukça abartı bulundu!

Can Yaman'ın bu sözleri bir kesim tarafından desteklenirken, bir kesim tarafından da oldukça abartı bulundu!

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Sıla Aral

can yaman'ı savunmak için söylemiyorum ama bu magazin muhabirleri gerçekten inanılmazlar. insanlar o veya bu sebeple ünlü oldukları zaman onların kişisel ala... Devamını Gör

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Kendisinden hazzetmem ama tek bir yanlış cümle göremedim paylaşımında. Her ünlü otomatik magazin figürü olmak zorunda değil. İstemiyorsa sadece istemiyordur ... Devamını Gör

tom lee jones

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