İstanbul'a Geldiği Gibi Ortalığı Birbirine Kattığı Söylenen Can Yaman'dan Laf Sokan Açıklamalar
İstanbul'a Geldiği Gibi Ortalığı Birbirine Kattığı Söylenen Can Yaman'dan Laf Sokan Açıklamalar
Uzun süredir İtalya'da olan ve mesleğini de yurt dışında icra etmeye devam eden Can Yaman, İstanbul'a dönmesi ile birlikte büyük bir magazin rüzgarını da beraberinde getirdi. Magazinle arası bir türlü barışmayan Yaman, annesiyle görüntülendiği sırada yaşanan koruma olayının ardından çıkan haberlerin ardından açtı ağzını yumdu gözünü.
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2014 yılında Gönül İşleri dizisi ile ilk ekran kariyerini yaşayan Can Yaman, beraberinde rol aldığı tüm yapımlarla da kendini tüm Türkiye'ye tanıttı.
Romantik komedilerin aranılan yüzü haline gelen Can Yaman, Erkenci Kuş dizisindeki halinin ardından son olarak Bay Yanlış ile ekranlara gelmişti.
Yurt dışında büyük bir hayran kitlesi bulunan Yaman, "Che Dio ci Aiuti" ve "Viola come il mare" yapımlarında boy göstermişti.
Geçtiğimiz günlerde 30 günde 10 kilo vermesiyle gündeme giren oyuncu, rol alacağı yeni projesi Sandokan için bu hale geldiğini açıklamıştı.
Uzun süredir İtalya'da olan Can Yaman, İstanbul'a döndü. Annesiyle yemek çıkışı görüntülenen Yaman'ın korumaları basın mensuplarına oldukça zorluk çıkarttı.
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Bu olayın ardından sosyal medya çalkalanınca, Can Yaman da Instagram hesabı üzerinden ardı ardına laf sokan bir paragraf yayınladı.
Yaman'ın "Hani ben İtalya'nın yıldızıydım, nereden çıktınız yine? Bana müsaade, kendi sirkinizde size iyi" sözleri oldukça dikkat çekti.
"Bodyguardlarım(!) ve ben huzurlu İstanbul seyahatimiz. Can Yaman bildiğiniz gibi…"
Can Yaman'ın bu sözleri bir kesim tarafından desteklenirken, bir kesim tarafından da oldukça abartı bulundu!
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