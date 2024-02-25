Zorluk Çıkardılar! Can Yaman'ın Korumaları ile Gazeteciler Arasında Gerginlik Yaşandı

Can Yaman, İstanbul'da annesiyle birlikte görüntülendi. Ünlü oyuncunun yanındaki korumaların, görüntü alınmasını önlemek için sergiledikleri tavırlar, muhabirlere isyan ettirdi. Gazeteciler, korumaların tutumu karşısında 'Çok terbiyesizce' şeklinde tepkilerini dile getirdi.