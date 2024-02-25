Zorluk Çıkardılar! Can Yaman'ın Korumaları ile Gazeteciler Arasında Gerginlik Yaşandı
Zorluk Çıkardılar! Can Yaman'ın Korumaları ile Gazeteciler Arasında Gerginlik Yaşandı
Can Yaman, İstanbul'da annesiyle birlikte görüntülendi. Ünlü oyuncunun yanındaki korumaların, görüntü alınmasını önlemek için sergiledikleri tavırlar, muhabirlere isyan ettirdi. Gazeteciler, korumaların tutumu karşısında 'Çok terbiyesizce' şeklinde tepkilerini dile getirdi.
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Erkenci Kuş, Dolunay, İnadına Aşk gibi yapımlarla yıldızı parlayan Can Yaman, 2020 yılında kariyerine yurt dışında devam etme kararı almıştı.
Bir süredir İtalya'da bulunan Yaman, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. Annesiyle yemek çıkışı görüntülenen 34 yaşındaki oyuncunun korumaları tepki çekti.
Korumalar, oyuncuyu görüntülemek isteyen gazetecilere zorluk çıkardı. Muhabirlerden biri "Burası İstanbul Roma değil" derken biri de "Çok terbiyesizce hareketler" dedi.
Yaman, annesi ile birlikte sorulan sorulara cevap vermeden araca bindi.
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