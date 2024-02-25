Davette Giydiği Tüylü Terliklerinin Fiyatıyla Gündeme Gelen Aslıhan Doğan Eleştirilere Sert Çıktı
Davette Giydiği Tüylü Terliklerinin Fiyatıyla Gündeme Gelen Aslıhan Doğan Eleştirilere Sert Çıktı
Mart 2018'de eski milli futbolcu Arda Turan ile hayatını birleştiren Aslıhan Doğan, geçtiğimiz günlerde tüylü terlikleriyle katıldığı bir davetle çok konuşulmuştu. Terliklerin yüksek fiyatıyla ilgili yapılan eleştirilere karşı Doğan, kendisini savunarak eleştirilere yanıt verdi.
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Pahalı marka ürünleri ve lüks yaşam tarzıyla sıkça gündeme gelen Aslıhan Doğan, son günlerde bir davette giydiği ve iddiaya göre 42 bin TL değerinde olan terlikleriyle dikkat çekmişti.
Sosyal medyada gündem olan bu terliklerle ilgili yapılan spekülasyonlara karşı Doğan, açıklamalarda bulunarak konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Terliklerin fiyatının abartıldığını dile getiren ünlü isim, yazılan rakamların doğru olmadığını ifade etti.
Marka takıntısının olmadığını söyleyen Doğan, yapılan eleştirilere sert çıktı. Konuların bilinçli olarak servis edildiğini vurgularken "Bazı şeylerin birazcık manipüle, biraz linçlemek için yapıldığını düşünüyorum. Ben kimsenin ne giyindiğine, ne taktığına bakmıyorum. İnsanların da bununla ilgilenmemesi gerektiğini düşünüyorum.
Herkes önündeki tabağa baksın. Konuşmak istemiyorum ama sessizliğim her şeyi kabullenmişim gibi algılanmasın. Bazı insanların sınırlarını aştığını düşünüyorum." diye konuştu.
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