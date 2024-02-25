Davette Giydiği Tüylü Terliklerinin Fiyatıyla Gündeme Gelen Aslıhan Doğan Eleştirilere Sert Çıktı

Mart 2018'de eski milli futbolcu Arda Turan ile hayatını birleştiren Aslıhan Doğan, geçtiğimiz günlerde tüylü terlikleriyle katıldığı bir davetle çok konuşulmuştu. Terliklerin yüksek fiyatıyla ilgili yapılan eleştirilere karşı Doğan, kendisini savunarak eleştirilere yanıt verdi.