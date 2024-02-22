4000 Pound'luk Hırka Faciasıyla Olay Olan Aslıhan Doğan Turan, Bu Sefer de Tüylü Terlikleriyle Dillere Düştü!
4000 Pound'luk Hırka Faciasıyla Olay Olan Aslıhan Doğan Turan, Bu Sefer de Tüylü Terlikleriyle Dillere Düştü!
Daha önce 4000 pound'luk hırkasıyla büyük tepki çeken Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, bu sefer de tüylü terlikleriyle dillere fena düştü!
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En ünlü milli futbolcularımızdan Arda Turan'la 2018 yılında dünyaevine giren Aslıhan Doğan Turan'a mutlaka denk gelenleriniz olmuştur.
Hamza ve Asil adında iki dünya tatlısı oğlu olan çift, sık sık magazin konusu oluyor. Fakat Aslıhan Doğan Turan, pahalı seçimlerle bezeli tarzı, sosyal medya paylaşımları ve YouTube videolarıyla bambaşka bir yere gelmiş durumda.
Belki denk gelmişsinizdir, bir moda programında jüri üyeliğine başladığında 4000 pound olduğunu açıkladığı hırkasıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü kendisi.
Geçtiğimiz saatlerde Beyaz Butik'in gelinlik koleksiyonu davetine katılan Aslıhan Doğan Turan yine tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.
Bir klasik haline gelen simsiyah kombiniyle davete katılan Aslıhan Doğan Turan'ın tüylü terlikleri gözlerden kaçmadı, hatta olay konusu oldu!
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