Cinsiyet Değiştiren TikTok Fenomen'i Mika Can Raun'un Aşkolu Kandil Paylaşımı Dumura Uğrattı
Cinsiyet Değiştiren TikTok Fenomen'i Mika Can Raun'un Aşkolu Kandil Paylaşımı Dumura Uğrattı
Geçtiğimiz günlerdeki Tayland seyahatinde cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan Mika Raun'un kandil paylaşımı görenleri dumura uğrattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
TikTok içerikleriyle kısa süre içerisinde fenomen haline gelen Mika Can Raun, sosyal medya gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.
Cinsiyet geçiş süreci dahil olmak üzere özel hayatının birçok anını takipçileriyle paylaşan Raun hem estetikleri hem sesi hem de aşk hayatı ile sürekli gündemde.
Hatta geçtiğimiz haftalarda birkaç gün ortadan kaybolan ünlü fenomen Tayland seyahatinde cinsiyet geçiş sürecini tamamlamıştı hatırlarsanız. Tabii "kocasıyla" beraber!
Bazen eğlenceli bazen de anlam veremediğimiz paylaşımlar yapan Mika Raun, her hareketiyle olay olmaya devam edecek gibi de görünüyor.
Geçtiğimiz saatlerde "Berat Kandiliniz Mübarek Olsun Askom ✨🤍" notuyla kandil paylaşımı yapan Mika Raun, her zamanki gibi takipçilerini dumur etmeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Eşarplı Mika Raun'un dua ederkenki pozlarına sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Siz Mika Raun'un kandil paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda