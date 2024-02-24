Bir de Bayıl Hadise: Makyaj Sırlarını Anlatmak İçin Vereceği "MasterClass" Biletlerinin Fiyatı Dudak Uçuklattı
Bir de Bayıl Hadise: Makyaj Sırlarını Anlatmak İçin Vereceği "MasterClass" Biletlerinin Fiyatı Dudak Uçuklattı
Ünlü şarkıcı Hadise'nin ilerleyen günlerde gerçekleştireceği makyaj masterclass’ının fiyatları resmen dudak uçuklattı!
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Biliyorsunuz ki Hadise, pop müziğin en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi. Ünlü şarkıcı hem konserleri hem sahne performansları ile isminden sıkça söz ettiriyor.
Her konseri ve her performansı olay olan Hadise, cesur Instagram pozlarıyla da magazin gündeminde sık sık gündem oluyor.
Biliyorsunuz ki artık dişil enerji dendiğinde de akıllara ilk olarak Hadise geliyor. Hatta ünlü şarkıcının doğal halleri de makyajlı pozları da çok beğeniliyor!
Güzelliğine diyecek söz bulamadığımız ünlü şarkıcı ilerleyen günlerde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir makyaj masterclass'ı düzenleyecek!
Hadise bu etkinlikte sevenleri ile kendi makyaj sırlarını da paylaşacak! Hadise'nin makyaj masterclass'ının fiyatı ise dudak uçuklatacak derecede!
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Ünlü şarkıcının katılacağı etkinliğin bilet fiyatları 3 bin TL'den başlarken VIP kategori bilet fiyatları ise 19 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Siz ünlü şarkıcının katılacağı masterclass bilet fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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