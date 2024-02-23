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Kerimcan Durmaz'ın Annesinin Sözünü Dinledikten Sonraki "Dönüşüm"ü Franz Kafka'ya Bile Şapka Çıkarttıracak

Kerimcan Durmaz'ın Annesinin Sözünü Dinledikten Sonraki "Dönüşüm"ü Franz Kafka'ya Bile Şapka Çıkarttıracak

Kerimcan Durmaz
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
23.02.2024 - 18:53

Son zamanlarda eril enerji ataklarıyla kafaları karıştıran Kerimcan Durmaz, annesinin sözünden gitmeye devam ediyor. Durmaz'ın dönüşümü günden güne bambaşka bir hal alıyor. Gelin Durmaz'ın son pozlarına birlikte bakalım!

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Biliyorsunuz ki bir dönemin en çok konuşulan fenomenlerinden biri şüphesiz ki Kerimcan Durmaz! Kendisi son dönemlerde her ne kadar kaoslardan ve gündemden uzak durmaya karar vermiş olsa da şimdilerde yakın dostu Samet Liçina ile birlikte YouTube'a geri döndüler!

Biliyorsunuz ki bir dönemin en çok konuşulan fenomenlerinden biri şüphesiz ki Kerimcan Durmaz! Kendisi son dönemlerde her ne kadar kaoslardan ve gündemden uzak durmaya karar vermiş olsa da şimdilerde yakın dostu Samet Liçina ile birlikte YouTube'a geri döndüler!

İkilinin birlikte olduğu her anın bir kahkaha şöleni olduğunu zaten biliyoruz ama dinlenmek ikisine de iyi gelmiş olacak ki geri dönüşleri bomba gibi oldu.

İkilinin birlikte olduğu her anın bir kahkaha şöleni olduğunu zaten biliyoruz ama dinlenmek ikisine de iyi gelmiş olacak ki geri dönüşleri bomba gibi oldu.

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda ikilinin videosunda Kerimcan Durmaz'ın maço taklidi yaptığı anlar gündeme gelmiş herkes Durmaz'ın eril enerjisine hayran olmuştu. Tabii annesinin torun isteği de unutulacak gibi değildi!

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda ikilinin videosunda Kerimcan Durmaz'ın maço taklidi yaptığı anlar gündeme gelmiş herkes Durmaz'ın eril enerjisine hayran olmuştu. Tabii annesinin torun isteği de unutulacak gibi değildi!

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Kerimcan Durmaz'ın annesinin torun isteğinden sonra sık sık geçirdiği eril ataklar herkesi şaşırtmış hatta "annesinin sözünü dinliyor" bile dedirtmişti.

Kerimcan Durmaz'ın annesinin torun isteğinden sonra sık sık geçirdiği eril ataklar herkesi şaşırtmış hatta "annesinin sözünü dinliyor" bile dedirtmişti.

"Acaba dalga mı geçiyor?" diye düşünenler de oldu ancak Kerimcan Durmaz, eril havasını pek bir sevmiş olacak ki tarzından konuşmasına her şeyi değişmeye başladı.

"Acaba dalga mı geçiyor?" diye düşünenler de oldu ancak Kerimcan Durmaz, eril havasını pek bir sevmiş olacak ki tarzından konuşmasına her şeyi değişmeye başladı.
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Hatta geçtiğimiz günlerde "Selamünaleyküm" açıklamasıyla sakal bıraktığını bile gördük biliyorsunuz.

Hatta geçtiğimiz günlerde "Selamünaleyküm" açıklamasıyla sakal bıraktığını bile gördük biliyorsunuz.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Halinden memnun olduğunu düşündüğümüz ünlü isimden bugün yeni pozlar geldi. Hem de "KERİM HAN BEY DİYECEKSİNİZ☝🏼" notuyla...

Halinden memnun olduğunu düşündüğümüz ünlü isimden bugün yeni pozlar geldi. Hem de "KERİM HAN BEY DİYECEKSİNİZ☝🏼" notuyla...

Yine eril ataklarından birini geçiren Durmaz'ın son pozları annesinin sözünü dinlemeye devam edeceğini gösteriyor. Yine de biz şaşırmadan edemiyoruz tabii çünkü Durmaz'ın dönüşümü resmen Franz Kafka'ya bile şapka çıkarttıracak nitelikte!

Yine eril ataklarından birini geçiren Durmaz'ın son pozları annesinin sözünü dinlemeye devam edeceğini gösteriyor. Yine de biz şaşırmadan edemiyoruz tabii çünkü Durmaz'ın dönüşümü resmen Franz Kafka'ya bile şapka çıkarttıracak nitelikte!

Gelin, Durmaz'ın eril pozlarına sosyal medya kullanıcıları ne demiş bir de ona bakalım!

Gelin, Durmaz'ın eril pozlarına sosyal medya kullanıcıları ne demiş bir de ona bakalım!

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Siz Kerimcan Durmaz'ın son pozlarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Kerimcan Durmaz'ın son pozlarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

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