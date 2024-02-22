Kerimcan Durmaz'ın "Selamünaleyküm" Açıklamasıyla Paylaştığı Erillik Akan Pozları Instagram'a Damga Vurdu!
Kerimcan Durmaz'ın "Selamünaleyküm" Açıklamasıyla Paylaştığı Erillik Akan Pozları Instagram'a Damga Vurdu!
Annesinin torun isteğiyle erillik dozunu arttıran Kerimcan Durmaz, 'Selamünaleyküm' açıklamasıyla paylaştığı pozlarıyla erilliğin kitabını yeniden yazınca ortalık karıştı!
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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, bir süredir ara verdiği YouTube videolarına öyle bir döndü ki neredeyse her hafta onu ve Samet Liçina'yı konuşur olduk!
Samet, Samet'in annesi, kendi annesi ve Zeynep Bastık derken YouTube Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü!
Fakat bunlar olurken Kerimcan'ın gündeme başka bir konudan düşmesine neden olan bir olay yaşandı.
Annesi ile çektiği videoda dikkatlerden kaçmayan bir diyalog geçti aralarında. Anne Hülya Durmaz, ailenin tek erkek çocuğu Kerimcan'dan bir çocuk isteğinde bulundu!
Kerimcan ise annesine torun için tarih verip bombayı patlatmıştı!
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Bu videodan sonra bir "erillik" modası başlatan Kerimcan Durmaz, eline sık sık tespih almaya ve eril bir şekilde konuşmaya başladı. Bu ise arkadaş grubunda büyük goygoy dönmesine neden oldu.
Hatta Samet, Kerimcan'ın eril hareketlerinden rahatsız olma sebebini açıkladığında hepimiz kahkahalara boğulduk!
Kerimcan Durmaz, erillik dozunu biraz daha arttırdı ve son paylaştığı fotoğraflarla Instagram'a damga vurdu!
Kuaförde saç kestirirken aynaya poz veren Kerimcan, bu fotoğrafları "Selamünaleyküm" açıklamasıyla paylaştı.
Ve bu pozları hem beğeni hem de yorum yağmuruna tutuldu.
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Gelen yorumlar ise bu şekildeydi 👇
Kerimcan'ın bu eril hali ise herkesin hoşuna gitmiş gibi duruyor!
Peki siz Kerimcan'ın bu eril hali hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım!
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