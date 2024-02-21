Irmak Ünal Soğuk Kış Gününde Pilates Yaparken Verdiği Bikinili Pozlarıyla Yazı Erkenden Getirdi
Irmak Ünal Soğuk Kış Gününde Pilates Yaparken Verdiği Bikinili Pozlarıyla Yazı Erkenden Getirdi
Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşayan oyuncu Irmak Ünal, Bali tatilinde pilates yaptığı anlarla ülke genelinde sıcaklığı yükseltti!
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Başarılı oyuncu Cihan Ünal'ın meslektaş kızı Irmak Ünal, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.
Uzun süredir bir projede izlemediğimiz Irmak Ünal, kendisini çocuklarına ve spora verdi.
Şimdi ise Bali'de tatil yapan Irmak Ünal, spor ve pilates yaptığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Bu soğuk kış günlerinde Bali'den pilates pozları veren Irmak Ünal, yazı erkenden getirdi!
Yaptığı pilates pozları ise sosyal medyada gündem oldu.
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